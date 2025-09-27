Pas assez discret, Nioh 3 confirme sa date de sortie au TGS

Il y a trois jours, la boutique Amazon Japon dévoilait, par erreur, la date de sortie de la suite du Souls-like signé Team Ninja. Cette information s’est révélée exacte, et Koei Tecmo a profité du State of Play au Tokyo Game Show pour confirmer la date de sortie, à travers un trailer inédit. Le studio restera fidèle à ses habitudes, en lançant les jeux de la licence au mois de février : Nioh 3 paraitra donc le 26 février 2026 sur PlayStation 5 et Steam.

Les masochistes incarneront donc Tokugawa Takechiyo, héritier du puissant clan Tokugawa et destiné à devenir le prochain Shogun du Japon. Ils devront affronter leur frère cadet, Kunimatsu, qui semble avoir mal tourné après avoir été influencé par une force surnaturelle. Fier de ses nouveaux pouvoirs et animé par la haine, ce dernier libère donc une armée de Yokaï (démons sanguinaires) et plonge une fois de plus, le Japon dans le chaos.

Kappa-radox temporel

La dernière bande-annonce nous permet d’apprendre que l’on va devoir voyager entre différentes ères du Japon. Si notre aventure commencera à l’ère Edo en 1622, il semblerait que nous serons amenés à voyager à l’ère pré féodale Heian en 1190 mais aussi dans la violente période Sengoku, en 1572.

Autre information qui fera plaisir à ceux qui voudront jouer avec leurs amis, Nioh 3 bénéficiera en plus du mode « Inviter un Visiteur » destiné à une aide ponctuelle, d’un mode coopératif nommé « Expédition », permettant à un groupe de parcourir le monde ouvert afin de partager leurs souffrances dans un univers qui devrait être au moins, aussi impitoyable que ses prédécesseurs. Le rendez-vous est donc pris, il vous reste un peu de temps pour aiguiser vos sabres.