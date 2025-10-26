tt

Preview REANIMAL — Petits cauchemars en Tarsier trempé

Preview du jeu REANIMAL

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

guest

1 Commentaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Pokémon Légendes Z-A – Un gameplay en Méga-Évolution, une esthétique du passé

Test SOPA Tale of the Stolen Potato – La patate c’est la vie

Test The Outer Worlds 2 – La signature Obsidian, entre génie et technique datée