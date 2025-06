Mindseye – Quand l’ambition vire au cauchemar

Présenté comme un projet prometteur, MindsEye devait incarner le renouveau du jeu d’action-aventure à monde ouvert. Imaginé par Leslie Benzies, ex-producteur emblématique de la saga Grand Theft Auto, le titre marquait le premier grand chantier de son nouveau studio, Build a Rocket Boy, basé à Édimbourg. Fort du prestige de son créateur, MindsEye a immédiatement attiré l’attention des médias et du public, vendu comme une ambitieuse tentative de rivaliser avec les plus grands AAA du marché. Malheureusement, le projet, aussi flou qu’ambitieux, s’est violemment écrasé dès son lancement.

Sorti le 10 juin 2025, MindsEye s’est révélé être un désastre technique et artistique. Truffé de bugs, soutenu par une intelligence artificielle à la ramasse, un gameplay poussif et un univers qui ne séduit personne, le jeu a déclenché une vague de mécontentement, culminant à un 2.5 de score utilisateur sur Metacritic. Même les influenceurs, pourtant souvent prompts à arrondir les angles, peinent à défendre le produit qu’ils ont été payés pour promouvoir, certains finissant leurs deux heures de partenariat en éclats de rire, comme le montre ce post x.

La comparaison avec Cyberpunk 2077 vient naturellement, mais sans la même ambition ni le moindre espoir de rédemption : MindsEye n’a ni la profondeur, ni la direction artistique, ni l’identité nécessaire pour s’en sortir.

Réparer l’irréparable ?

Face à la grogne des joueurs, Sony a annoncé rembourser les utilisateurs PS5 qui en font la demande. Une mesure rare, mais révélatrice de l’état critique du jeu. Le constructeur tente ainsi de préserver un minimum de confiance auprès de sa communauté. De son côté, Build a Rocket Boy s’excuse et promet des correctifs. Cependant, le mal est déjà fait, la réputation du studio est lourdement écornée, et celle de Benzies, longtemps auréolée du succès de GTA, sérieusement fragilisée.

La où Cyberpunk 2077 et No Man’s Sky ont su convaincre une base de fans que leur potentiel valait la peine d’être sauvé malgré un lancement raté. MindsEye, lui, peine à inspirer cette même confiance, manquant de fond et d’identité claire. Peut-il vraiment espérer un parcours de rédemption similaire ?