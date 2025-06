MindsEye – Des départs la veille de la sortie, mauvais signe ?

À une petite semaine de sa sortie, prévue pour le 10 juin prochain, MindsEye provoque plus de doutes que d’enthousiasme. Et ce n’est pas les remous au sein de l’équipe de développement qui vont arranger les choses.

Revendiqué AAA, développé sous Unreal Engine 5, le jeu sort d’abord de l’imagination de Leslie Benzies, producteur des GTA depuis l’épisode 3 et jusque l’épisode 5. Enfin, « d’abord », pas tout à fait. Le titre était en tout premier lieu annoncé comme une sorte de grosse démo technique pour Everywhere, le grand projet qui se voulait comme un Roblox ou un Mode Créatif de Fortnite, mais en beaucoup plus ambitieux, plus « adulte ».

On se souvient de Dreams, l’excellent mais bien trop complexe jeu de création de jeux signé Media Molecule sur PlayStation 4. Ce dernier comportait un « jeu dans le jeu », Art’s Dream, qui permettait de voir ce qu’il était possible de faire avec le soft. Eh bien MindsEye était d’abord présenté comme étant à Everywhere ce qu’était Art’s Dream à Dreams : une très grosse démo, dont on pourrait même réutiliser l’ensemble des assets pour nos propres créations.

Depuis, la mention à Everywhere s’est faite très discrète, et le jeu est régulièrement présenté comme un titre solo traditionnel. Everywhere n’est même pas mentionné sur la page web consacrée à MindsEye ! De là à penser qu’Everywhere ne verra finalement jamais le jour, et que MindsEye est un plan de repli pour son studio, Build a Rocket Boy…

Aux dernières nouvelles, on apprend que deux cadres du studio l’ont quitté : le responsable juridique et le responsable financier. Ne sont-ils pas impatients de célébrer la sortie du jeu, à venir dans quelques jours ? Apparemment pas. Avec un tel timing, les démissions pourraient même faire penser à des fuites ! La situation rappelle celle de Suicide Squad: Kill the Justice League. Les co-fondateurs de Rocksteady avaient quitté le studio alors que le jeu entrait dans sa dernière phase de production. On a vu le résultat… Dans le cas de MindsEye, le staff se sauve encore plus près de la date de sortie. Faut-il imaginer que le destin qui attend le jeu sera pire encore que celui réservé au Suicide Squad ?

En tous cas, et même si on souhaite très fort se tromper, le profil d’un concurrent sérieux à GTA qui viendrait combler l’attente d’ici le printemps 2026 semble s’éloigner à toute vitesse.