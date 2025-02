MindsEye – Le successeur spirituel de GTA au monde cyberpunk ?

Le studio Build a Rocket Boy, dirigé par Leslie Benzies, ex-président de Rockstar North, a profité du dernier State of Play pour dévoiler deux nouvelles vidéos de MindsEye, son ambitieux thriller action-aventure futuriste. Attendu pour l’été 2025, le jeu promet une expérience solo immersive mêlant espionnage, science-fiction et action frénétique.

MindsEye plongera les joueurs dans Redrock, une mégalopole futuriste à mi-chemin entre Los Santos et Night City, avec son désert, ses palmiers et son ambiance cyberpunk. On y suivra Jacob Diaz, un ancien soldat d’élite équipé du MindsEye, un mystérieux implant neuronal qui le hante avec des souvenirs d’une mission secrète ayant bouleversé sa vie. Jacob devra affronter un monde dominé par l’IA, des expérimentations scientifiques douteuses et une armée devenue incontrôlable.

Côté gameplay, MindsEye alternera entre des phases de shoot à la troisième personne assez nerveuses où le joueur devra jongler entre couverture et capacités technologiques, et des phases de poursuite dans différents véhicules, sur terre ou dans les airs. Une proposition alléchante, donc, surtout si la narration tient ses promesses et que le jeu ne reste pas en surface sur l’utilisation (à bon ou mauvais escient) des technologies futuristes et de leurs conséquences.

Avec Leslie Benzies aux commandes, MindsEye ne peut échapper à la comparaison avec la saga Grand Theft Auto, dont il a été l’un des principaux architectes. Si le titre donne l’impression de conserver une structure plus linéaire et un ton plus sérieux que GTA, il en reprend néanmoins certains éléments emblématiques. Les phases de conduite rappellent immédiatement les poursuites de la franchise de Rockstar, et l’alternance phase de conduite, gunfights et cinématiques rythmées évoque forcément la structure narrative de GTA IV et GTA V.

Cependant, MindsEye semble vouloir se démarquer par un propos plus mature et une ambiance plus sombre, délaissant l’humour satirique propre à la série GTA au profit d’une tension plus palpable et d’une intrigue davantage axée sur les manipulations technologiques et politiques. Reste à savoir si le jeu saura se créer une identité suffisamment forte pour réussir à s’émanciper de l’influence de ses aînés.