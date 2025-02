GTA VI reconfirmé pour une sortie cet automne

Parmi les jeux attendus cette année s’en trouve un qui l’est certainement bien plus que les autres, un titan parmi les mastodontes : GTA VI. Se pose donc la question de sa sortie : celle-ci est-elle maintenue pour cette année ou bien repoussée à l’image d’autres AAA tels qu’Assassin’s Creed Shadows ? Manifestement, Rockstar et Take-Two sont optimistes.

Alors que les craintes d’un report de GTA VI étaient légitimées par l’absence de nouveau trailer, et même du moindre matériel marketing, depuis la sortie d’un trailer, sobrement intitulé « Trailer 1 », il y a près d’un an, Take-Two maintient cet automne comme fenêtre de sortie pour la prochaine itération de leur franchise culte. Dans le dernier rapport financier de la corporation américaine, daté du 6 février, on y lit ceci :

« Nous projetant vers le futur, cette année s’annonce comme l’une des plus fortes jamais enregistrées pour Take-Two, puisque nous prévoyions la sortie de Sid Meier’s Civilization VII pour le 11 février, Mafia : The Old Country en été, Grand Theft Auto VI en automne ainsi que Borderlands 4. »

Un calendrier en effet fort chargé et qui confirme également, en passant, que Borderlands 4 est bien prévu lui-aussi pour sortir cette année à une date indéfinie. Il est prudent de spéculer sur une sortie de ce dernier vers décembre, pour éviter toute cannibalisation avec la sortie de GTA VI et capitalisant sur les fêtes de fin d’année pour une franchise proposant plusieurs niveaux de lecture et largement ouverte à différents publics.

Il faut dire qu’avec près de 239 millions de vues en an pour le premier trailer, et moult records de visionnages battus sur YouTube, GTA VI est plus qu’attendu au tournant par les fans mais aussi la communauté des joueurs plus largement.

Aussi, cette nouvelle confirmation d’une sortie pour cet automne a fait envoler le cours de l’action de Take-Two. Celle-ci a battu ses records précédents et atteint $213.

Une année qui s’annonce aussi chargée pour Rockstar, Take-Two que les joueurs. Toutefois, la sortie laborieuse de Civilization VII (le titre culmine a 51% de notes positives sur Steam), en proie à des problèmes d’UI et de game design qui déçoivent visiblement les joueurs, invite à une certaine prudence.