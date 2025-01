GTA 6 paralyse-t-il les sorties de jeux vidéo ?

La sortie de GTA 6 sera sans aucun doute possible l’événement jeu vidéo de l’année 2025, voire même l’événement culturel de 2025. Alors que son prédécesseur, sorti il y a plus de 10 ans, en 2013, a traversé 3 générations de machines et n’a jamais quitté le top 10 des ventes annuelles de jeux vidéo, l’arrivée de GTA 6 va sans aucun doute possible affoler les compteurs. Au point d’éclipser les autres sorties sur la même période ? C’est une question que se pose probablement en ce moment les éditeurs, question que reflète l’actuel calendrier des publications.

En effet, si le mois de février sera encore très occupé, le nombre de sorties importantes diminue drastiquement dès mars, et l’encéphalogramme devient quasiment plat à partir du mois d’avril. On verra en effet sortir en février le nouveau Kingdome Come, Rift of the Necrodancer, Civilization 7, Avowed, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter Wilds, Lost Records Bloom and Rage… pour ne citer que les plus gros noms. En mars, le planning ralentit, pour ne pas dire s’appauvrit, même si on verra sortir le prochain Josef Fares (« It Takes Two »), Split Fiction, Assassin’s Creed Shadows, dont le report permettra au moins d’habiller le planning de mars, ou encore le relativement attendu Atomfall.

Puis, à partir du mois d’avril, nous n’avons que très peu de visibilité sur les sorties. Si Xbox a récemment communiqué sur quelques jeux à venir, c’est aussi parce que son modèle économique est désormais particulier. Les sorties first party visent surtout à nourrir le Game Pass et à conserver ses abonnés plus qu’à vendre des galettes. En ce sens, Microsoft « craint » probablement moins la concurrence de GTA 6 qu’un éditeur plus traditionnel.

Et justement, côté PlayStation : rien. On sait que certains gros jeux sont attendus, comme le Wolverine d’Insomniac, ou Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, mais nous n’avons aucune fenêtre de sortie. Et, pour ces titres comme pour tous les autres à venir en 2025, on imagine que les éditeurs attendent de connaître la date de sortie de GTA 6 avant de fixer celle de leurs propres jeux. Qui en effet voudrait sortir face au rouleau compresseur de Rockstar, au risque de voir non seulement ses ventes phagocytées, mais aussi sa communication invisibilisée ? À moins, justement, de proposer une alternative aux joueurs allergiques aux GTA (cosy games…). Mais pour cela aussi, il faudrait connaître la date de sortie du blockbuster.

Alors les calendriers vont-ils se remplir comme par magie quelques jours après l’annonce attendue de Rockstar ? Combien de temps les éditeurs peuvent-ils retenir leurs sorties, et donc leurs rentrées d’argent ? Et ne risque-t-on pas un embouteillage post-GTA avec beaucoup trop de sorties en beaucoup trop peu de temps ? L’impatience autour de la sortie de Grand Theft Auto VI est grande, tant côté joueurs que du côté de l’industrie.