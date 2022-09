GTA 6 fuite en vidéo – Énorme catastrophe ou tempête dans un verre d’eau ?

Si vous suivez un peu l’actualité du jeu vidéo, vous ne serez pas passés à côté de l’évènement du week-end : de nombreuses de vidéos « work in progress » de GTA 6 ont été volées à Rockstar et publiées sur internet. Un évènement loin d’être isolé, puisqu’on avait connu exactement la même situation à quelques semaines de la sortie de The Last of Us Part 2. Neil Druckman, l’auteur de TLOU, a d’ailleurs assuré de son soutien les équipes de Rockstar « accablées » (« I know it feels overwhelming », écrit-il). On aurait aimé qu’il assure aussi de son soutient les équipes des studios accablées par le crunch, mais c’est un autre sujet…

Le petit monde des commentateurs du jeu vidéo s’est ému de l’affaire, surjouant légèrement et en faisant un véritable drame :

Qu’en est-il vraiment ? Certes, Rockstar est en pleine gestion de crise. On sait qu’ils essaient de faire supprimer au maximum les vidéos qui tournent sur internet, même si c’est quasiment mission impossible (effet Streisand, etc.). Les équipes feraient aussi face à un chantage de la part du « leaker », qui prétend être en possession des codes sources de GTA 5 et 6, et exige d’être payé pour ne pas les rendre public.

Cela dit, les images publiées datent de plusieurs années, et sont issues de versions alpha, voire pré-alpha. Elles n’ont donc pas grand-chose à voir avec le matériel final tel que celui que nous verrons tourner sur nos machines à la sortie du jeu. On y apprend essentiellement que le jeu sera un open world se déroulant dans un environnement qui pourrait être une Amérique contemporaine. Qui sera surpris ?! Certains joueurs pourraient aussi regretter d’éventuels spoilers. Il leur suffirait pourtant de ne pas aller chercher les images, et de toutes façons, l’intérêt principal des jeux GTA ne s’est jamais situé au niveau de la narration. On ne voit pas bien en quoi ces images pourraient nous gâcher le jeu.

Si catastrophe il y a, c’est surtout, au-delà des questions de sécurité des fichiers, au niveau des équipes marketing de Rockstar, qui viennent d’être privés de la maîtrise de l’agenda quant aux premières révélations sur le jeu. Ils auraient évidemment voulu faire un événement de la publication des premiers teasers. Mais quelque chose nous dit que ce sera quand même le cas.

Et puis on parle de GTA 6, le jeu le plus attendu de ces dernières années, le successeur de GTA 5, un titre sorti sur trois générations de machines, et qui n’a jamais quitté le podium des meilleures ventes depuis son arrivée en boutique il y a presque 10 ans, en 2013 ! Ce n’est pas la publication de quelques dizaines de minutes d’images, même moches, qui viendront éteindre la hype immense autour du jeu. Pensons à la compilation GTA The Trilogy – The Definitive Edition, une version remasterisée d’une compilation déjà sortie en 2005 de jeux publiés entre 2001 et 2004, qui a dû essuyer de nombreuses critiques à sa sortie, notamment sur l’état technique du jeu, et qui s’est tout de même écoulée à 10 millions d’exemplaires dès le premier trimestre de sa parution…

Les fuites systématiques chez Ubisoft n’ont jamais d’influence sur le succès que rencontre, ou non, un titre. L’énorme fuite précédant la sortie de The Last of Us Part 2 n’a ni gêné les ventes, ni la réception critique du jeu. Et même si le code source de GTA 6 se retrouvait dans la nature, qui aurait la force de frappe de Rockstar en termes de budget, mais aussi de personnel, de temps, d’expérience, et, disons-le, de talent, pour l’exploiter ? Souvenons qu’il y a quelques mois, le code source de Twitch avait aussi été rendu public. Et quelles avaient été les conséquences de cette divulgation ? Aucune.

Les fuites d’images de GTA 6 vont surement pousser Rockstar à revoir leur communication et le calendrier qu’ils avaient imaginé, mais ne changeront rien au destin du jeu, dont la sortie est d’ores et déjà un succès garanti, simplement au titre de la réputation de la licence et des studios. Sa carrière au long cours, elle, dépendra des qualités intrinsèques du jeu et de la façon dont Rockstar va gérer la partie jeu service, et pas des dates auxquelles les trailers seront publiés. Les commentateurs, YouTubers et autres, qui font mine de voir arriver une catastrophe, ou qui présagent carrément de la chute de Rockstar tirent surtout parti de l’événement pour leur propre compte…