Twitch hacké – Amazon à l’assaut de Steam et dramas en vue

Vous n’avez probablement pas échappé à la breaking news d’hier : l’intégralité des données de Twitch se balade dans la nature. Un groupe de hackers a en effet mis à disposition via le forum 4chan un lien torrent de 125gb contenant tout ce que Twitch a de données. Ce qui inclut le code source du site ainsi que toutes ses versions passées depuis sa mise en ligne, toute une série d’outils et de contenus exploités par le site, comme les kits de développement (SDK) et les outils AWS (Amazon Web Services), l’intégralité des sites possédés par Twitch (IGDB, CurseForge), et évidemment les informations concernant les comptes utilisateurs.

Amusant (ou pas, du point de vue de Twitch), un outil de sécurité utilisé par la plateforme, via lequel des membres de l’équipe jouent littéralement les hackers pour identifier les failles, a lui aussi fuité. Tel est hacké qui croyait hack…

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021