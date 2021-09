Facebook Gaming – Une nouveauté maligne… pour piquer quelques streamers à Twitch ?

C’est un caillou dans la chaussure de nombreux streamers qui officient sur Twitch : la politique de la filiale d’Amazon quant à la musique copyrightée. Diffuser lors d’un stream de la musique sans avoir les droits d’exploitation du morceau peut conduire à une rapide coupure de la chaîne, et à un bannissement pour plus ou moins long terme.

Au-delà de la musique d’habillage, que les streamers peuvent à peu près maîtriser, se pose le problème des B.O. des jeux qui sont streamés. Un GTA et ses radios pleines de tubes FM peut ainsi vite devenir un véritable enfer…

Dans ce contexte, Facebook Gaming fait un pas en avant qui pourrait attirer vers ses services les streamers qui ont de plus en plus de mal à supporter les “strikes” parfois considérés comme injustes.

En effet, la boutique de Mark Zuckerberg a négocié avec les géants de l’industrie musicale pour que les morceaux appartenant à Warner, Sony ou Universal (parmi d’autres…) puissent être diffusés pendant les streams qu’elle héberge. Une “protection anti-DMCA” qui était jusqu’ici en test auprès des partenaires Facebook Gaming, et qui est désormais aussi offerte aux streamers bénéficiant du statut “Level Up”, équivalent du badge “Affilié” chez Twitch.

Une décision qui arrive alors que Twitch doit faire face à une nouvelle vague de difficultés, entre la gronde contre les nouvelles règles de rémunération (qui exige des streamers un nombre minimal d’heures de diffusion pour conserver leurs revenus), la grève récente pour réclamer plus de mesures contre le harcèlement en ligne, et surtout une nouvelle fuite des “talents”, à l’image du départ la semaine dernière de TimTheTatman pour YouTube. Le streamer n’est probablement pas l’un des plus populaires du TwitchGame francophone, mais il avait à son compteur pas moins de 7 millions d’abonnés (point de comparaison : le très populaire Samuel Etienne a un peu moins de 400 000 abonnés, tandis que le compteur de l’une des stars du genre, Zerator, grimpe à 1,1 million…)

Pas encore de quoi inquiéter le leader du streaming, qui domine de très, très loin la concurrence. On se souvient par exemple des allers-retours de Ninja, qui avait pris un million de dollar à Microsoft pour quitter Twitch à la faveur de Mixer… Service qui avait fermé quelques semaines plus tard, permettant au streamer de revenir aussitôt sur Twitch, juste un peu plus riche ! Cependant, mis bout à bout, tous ces petits tacles pourraient faire naître une vraie concurrence entre les services et mettre à mal la situation de quasi-monopole détenue par Twitch…