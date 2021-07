Pourquoi Facebook ne veut pas que vous jouiez à Road 96.

La survie des jeux indés, plus encore que leur succès, se joue souvent à peu de chose. Quelques streamers qui rigolent face caméra, le bouche à oreille qui s’en mêle, et voilà que les ventes s’envolent. Nos félicitations Among Us, pour cette bonne fortune. A contrario, une mauvaise preview d’un journaliste bien en vue peut plomber le lancement d’un jeu. Mais il y a pire encore, lorsque un titre se retrouve étouffé dans l’œuf de la communication, à quelques jours de son lancement. Ce qui semble être le cas de Road 96.

Comme beaucoup de jeux indépendants, Road 96 est sans doute passé sous vos radars. Titre à la proposition très originale, il invite au voyage, dans un road-trip très largement inspiré des univers cinématographique de Quentin Tarantino (Pulp fiction, Reservoir Dogs) et des Frères Coen (Fargo, True Grit). Loin d’être une simple balade à travers l’ouest sauvage, le jeu de DigixArt (11:11 Memories Retold) se déroule dans un monde fictif où les joueurs devront s’échapper du pays fictif de Petria.

Un pays qui sous couvert de cartes postales aux paysages qui laissent rêveur, est en réalité une dictature qui n’a rien à envier à celle de Papers Please. Votre seul moyen de pouvoir retrouver votre liberté sera de franchir la frontière du pays, et pour vous en rapprocher, votre solution sera : l’auto-stop. Au cours de ce road-trip, vous rencontrerez des personnages, aux histoires souvent troubles, et ceux-ci pourraient mettre votre vie en danger alors que vous tentez d’embrasser la voie de la liberté.

Entre walking simulator et “Livre dont vous êtes le héros”, Road 96 promet un univers hors des sentiers battus, et laisse présager d’une histoire dense, aux multiples ramifications. Le studio digixArt s’enorgueillit (à juste titre) d’un très forte rejouabilité du titre, qui se présente comme un titre narratif procédural, où chaque run sera très différent du précédent.

Prévu sur PC et Switch pour le 16 août 2021, ce road-trip vidéoludique parait bénéficier d’un message politique fort, parlant de privation de liberté, et de comment la communication peut être biaisé par les gouvernements. Mise en abyme ou ironie du sort, le titre semble victime de son propre message.

Selon le directeur créatif Yoan Fanise, Facebook a bloqué une publicité qu’il avait tenté de poster, en lui opposant l’argument selon lequel FB met en place :

des restrictions sur les publicités concernant la politique, les élections et les questions sociales.

À l’heure où la communication et le marketing font la loi sur les espoirs de réussite de bon nombre de studios, un tel blocage pourrait bien signer l’impossibilité pour le jeu de percer à grande échelle (échelle pour un indé signifiant plutôt petit escabeau). Les deux publicités bloquées faisaient figurer les textes suivants “Échappez à un pays dans la tourmente” ou “Atteignez la frontière” (exemple ci-dessous).

Ce n’est pas la première fois que la boite à Zucki fait des siennes concernant des publicités pour des jeux vidéo. En 2020, Democracy 4, un jeu où vous gérez des pays sur une feuille de calcul digne d’Excel 2000, avait vu ses publicités bloquées sur Facebook par le biais des mêmes réglementations concernant les “Political Ads”.

Ive been banned from facebook ads for advertising my video game. Yes. I am serious. Don't worry, I'm sure the election is safe, no tampering now. Those pesky foreign video game devs have been dealt with. Nice work mr zuckerberg. 100% excellent. #democracy4 — cliffski (@cliffski) October 8, 2020

Facebook a donc de nouveau frappé, et Road 96 s’est pris un tacle sévère concernant sa méthode de communication. Le propos du titre étant éminemment politique, on peut se demander comment le studio pourrait passer à travers les directives à la fois strictes et peu claires de FB concernant les contenus politiques.

Nous ne manquerons pas de suivre l’affaire de près et de vous tenir informer de la suite des événements concernant Road 96. Avant de pouvoir aller faire du stop au bord des routes ensoleillés, on ne peut que vous inviter à profiter de la bande-originale du jeu, de très haute volée, avec des artistes comme S U R V I V E, Cocoon, The Toxic Avenger et Robert Parker aux commandes.