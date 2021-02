Spiritfarer – Le voyage vers l’au-delà s’enrichit avec la roadmap

Déjà six mois que le jeu Spiritfarer est disponible et le studio indépendant Thunder Lotus nous dévoile maintenant la roadmap des mises à jour qui seront apportées au titre au fil de cette année 2021. Si vous faites partie des joueurs ayant profité de ce jeu poétique sur le thème de la mort, votre aventure continuera dès le printemps avec l’ajout de nombreuses fonctionnalités.

Un nouvel esprit fera son arrivée sur Spiritfarer au printemps 2021 et ce dernier vous aidera à naviguer de nuit avec votre bateau. En effet, Lily sera le seul esprit actif durant la nuit et elle illuminera votre chemin afin de vous permettre de continuer à naviguer pour guider les âmes vers l’au-delà. Cette prochaine mise à jour sera également l’occasion de découvrir de nouveaux souvenirs pour Stella, la passeuse d’âmes, mais aussi de profiter de nouvelles fonctionnalités ajoutées à la coop.

La mise à jour d’été annoncera également l’arrivée d’un nouvel esprit et de nouvelles constructions pour le bateau. Si cette saison sera assez pauvre en ajouts, l’update prévu pour l’automne ne devrait pas nous décevoir puisqu’il semble être le plus important. Deux nouveaux esprits feront leur apparition, une nouvelle île sera ajoutée avec en plus un nouvel événement pour notre plus grand plaisir.

“Le projet a également attiré un groupe de fans passionnés, ce qui est formidable, car l’équipe est ravie de continuer à soutenir le jeu cette année ! […] Vos commentaires nous ont définitivement aidés à déterminer la meilleure voie à suivre pour le projet !” – Nicolas Guérin, directeur créatif de Spiritfarer.

On remarque très nettement la volonté de Thunder Lotus de remercier les fans et de continuer à enrichir Spiritfarer tout au long de l’année. De plus, les propos de Nicolas Guérin nous rappellent que nous sommes les principaux acteurs de la survie d’un jeu indépendant en continuant à soutenir les studios et en leur faisant part de nos retours constructifs afin d’améliorer le gameplay.

De plus amples informations seront apportées à cette roadmap au long de l’année afin de nous permettre de connaître toutes les améliorations apportées au titre. Si vous faites partie des nombreux fans de Spiritfarer, cette feuille de route sera à conserver précieusement pour ne pas louper ces mises à jour. De plus, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir son portefeuille puisque tous ces ajouts seront gratuits.

Ainsi, il vous est toujours possible de découvrir Spiritfarer sur PS4, Xbox One, Switch et PC via différentes plateformes comme le Xbox Game Pass, en attendant de découvrir la première mise à jour attendue pour le printemps 2021.