Gods Will Fall – L’aventure continue dans ses prochains DLC

À peine quelques jours après sa sortie, Gods Will Fall nous dévoile la sortie et le contenu de ses prochains DLC : Valley of the Dormant Gods via une roadmap. Et le moins que l’on puisse dire c’est que nous allons être gâter tout au long de l’année avec les nombreux ajouts qui arriveront au deuxième et troisième trimestre de l’année 2021. Au programme : de nouveaux royaumes, de nouveaux dieux et de nouvelles armes.

Ce n’est pas moins de trois nouveaux donjons qui verront le jour au cours de l’année. Et bien évidemment, qui dit nouveaux royaumes à arpenter, dis nouveaux dieux à occire. Et pour ce faire, des classes d’armes et objets inédits feront également leur apparition afin d’aider vos guerriers celtes dans ces combats qui s’annoncent encore plus épiques.

L’Overworld, la zone pacifiste du jeu, se verra, quant à elle, enrichit de nouveaux évènement qu’il faudra découvrir afin d’améliorer les combattants. Et pour rendre ces guerriers plus forts que jamais, de nouvelles compétences seront également ajoutées à Gods Will Fall avec en plus la possibilité de trouver des cosmétiques. Un petit plus qui apporte une touche de personnalisation et renforcera l’attachement que l’on pourra avoir avec les guerriers du clan.

L’ensemble de ces DLC seront payants pour les joueurs et joueuses ne disposant pas de la Valiant Edition. Cependant, le patch prévu pour le deuxième trimestre 2021 sera accompagné d’un DLC gratuit intitulé The Dolmens Depths. Dans ce dernier, il sera question d’explorer le monde des Dolmens afin de ramener un guerrier piégé dans l’au-delà, un véritable plus pour l’équipe de héros déicide qui pourront compter sur ses compétences pour venir à bout des dieux les plus puissants.

Malgré ses quelques défauts lié aux bugs et à sa courte durée de vie, l’ajout de ces DLC permettra au jeu de bénéficier d’un plus grand succès et d’ouvrir ses horizons à de nouveaux joueurs. De plus, Deep Silver continue d’enrichir le lore si particulier du titre et nous promet de nombreuses parties encore plus variées. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix ni la date de sortie exactes des DLC.