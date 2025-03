MindsEye – L’action avant la réflexion ?

MindsEye dévoile une date de sortie et un nouveau trailer. Premier grand projet de Leslie Benzies, ancien président de Rockstar North, il a été l’un des producteurs principaux de la saga Grand Theft Auto, jouant un rôle clé dans la conception de GTA III, Vice City, San Andreas et GTA V.

Mais depuis son départ houleux en 2016, suivi d’une bataille juridique toujours en cours contre Rockstar et Take-Two Interactive, il tente de rebondir avec son propre studio, Build A Rocket Boy. Le studio nous promet une expérience ambitieuse en monde ouvert, mêlant action, narration et thriller technologique. Pourtant, le jeu semble curieusement daté sous de nombreux aspects.

Le départ de Leslie Benzies chez Rockstar ne s’est pas fait sans fracas : procès pour royalties impayées et tensions avec Take-Two Interactive, qui l’accuse d’avoir tenté de recruter des employés de Rockstar par des moyens douteux… On se demande si ce projet n’est pas juste porté par un désir de revanche ?

Alors que l’industrie évolue vers des open world toujours plus dynamiques et interactifs, MindsEye semble coincé dans les codes du jeu d’action des années 2010. Le gameplay révélé jusqu’ici montre des fusillades rigides en cover-shooter, des courses-poursuites, et un personnage qui passe son temps à tirer sur des trucs pour les faire exploser.

Un autre problème avec MindsEye vient du décalage entre son thème et son genre. Le jeu se veut porter par son histoire, en abordant des questions profondes sur l’intelligence artificielle, le transhumanisme et le contrôle technologique, mais il le fait à travers un jeu d’action explosif, dans lequel les fusillades et les courses-poursuites semblent primer sur toute réflexion. C’est un paradoxe que l’on retrouve souvent dans le jeu vidéo : comment traiter sérieusement un sujet de société si l’essentiel du gameplay se résume à tirer sur tout ce qui bouge ?

Après son départ de Rockstar, Benzies n’a pas chômé : il a créé plusieurs studios, investi dans des technologies audio et de réalité virtuelle, et fondé Build A Rocket Boy en 2018 après un bras de fer juridique avec Take-Two sur le nom de sa société. Alors que GTA VI s’apprête à repousser encore une fois les standards du jeu vidéo, MindsEye risque de souffrir de la comparaison. Leslie Benzies est-il resté bloqué dans une époque révolue ? Nous en serons témoins le 10 juin 2025.