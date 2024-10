Un documentaire sur GTA Online filmé… dans GTA Online?!

On se souvient des mises en scènes à plusieurs dans World of Warcraft, captées puis montées pour en faire des parodies de bandes annonces, des court-métrages, etc. Le phénomène a dernièrement pris une tout autre ampleur avec notamment Knit’s Island, un documentaire entièrement « filmé » dans Day Z qui a eu les honneurs d’une sortie sur grand écran. Et cette fois, c’est GTA Online qui sert de plateau de tournage.

On parle ici d’un documentaire intitulé Grand Theft Hamlet (sérieusement !), et son synopsis est le suivant :

« Janvier 2021. Le Royaume Uni en est à son 3ème confinement, et tous les lieux de divertissement sont fermés. Pour les comédiens de théâtre Sam et Mark, le futur semble morose. Tandis que la pandémie continue, Mark, célibataire sans enfant, et de plus en plus isolé, socialement, quand au même moment Sam panique à l’idée de ne pas pouvoir subvenir au besoin de sa jeune famille. Ils passent tout les deux leur temps dans l’univers virtuel en ligne Grand Theft Auto, quand ils passent dans le jeu devant un théâtre. Ils ont alors soudainement l’idée de mettre en scène Hamlet au sein du jeu. Le film raconte leur aventure, ridicule, hilarante, et parfois émouvante, alors qu’ils combattent des moments de tristesses violents, et découvrent de surprenantes vérités sur la vie, l’amitié, et le pouvoir de résistance de Shakespeare »

Quiconque a déjà mis les pieds dans GTA Online peut comprendre à quel point le défi est relevé, voire impossiblement ridicule. Comment monter une pièce de théâtre « en RP » quand n’importe quel joueur peut venir n’importe quand et, juste pour rigoler, balancer une roquette sur la scène ?! Mais on imagine que le projet fou des deux acteurs n’est ici qu’un prétexte pour les voir (et surtout les entendre) traverser tous les deux cette période compliquée. Montrer aussi que l’art peut surgir n’importe où, surtout là où on ne l’attend pas : c’est Hamlet qui déboule dans GTA Online, ou GTA Online qui devient un outil de création artistique.

Bien que nous n’ayons pas encore vu le film, on comprend comme le jeu vidéo est devenu plus que du jeu vidéo. C’est d’abord une sorte de nouveau moyen d’expression, presque une sorte de nouveau média, comme on peut le voir ici avec ce documentaire filmé dans GTA Online, et comme l’avait déjà montré Knit’s Island en étant entièrement filmé dans Day Z. Mais surtout, le jeu vidéo peut représenter parfois le dernier outil pour conserver un peu de lien social (et c’était déjà un thème évoqué dans l’anime Sword Art Online).

Grand Theft Hamlet semble conçu comme une vidéo « let’s play » déstinée à YouTube, mais il s’agit d’un véritable film de cinéma, qui sera projeté sur grand écran ! Il a d’ailleurs été joué en avant-première au festival indé SXSW, où le film a remporté le Prix du Jury du Long Métrage Documentaire. Il a aussi été sélectionné pour être diffusé au BFI London Film Festival, et toutes les séances sont déjà complètes.

On ne sait pas encore s’il sera possible de voir le film en salles en France, mais Mubi en a acquis les droits pour une diffusion à l’international. On devrait donc retrouver le doc prochainement sur la plateforme…