Dan Houser, fondateur de Rockstar, annonce ses premiers projets post-GTA

Il était un peu l’âme de Rockstar et des grands jeux du studio : Dan Houser a écrit ou co-écrit à peu près tous les GTA, mais aussi les Red Dead Redemption, ou encore Max Payne 3 et même Bully. Il a quitté le studio en 2020 après s’être mis longuement en retrait. Rockstar était-il devenu trop gros ? Le succès de ses jeux contraignait-il Houser à une certaine répétition dont il a voulu se défaire ? Les raisons de son départ n’ont pas vraiment été explicitées…

Il a depuis monté Absurd Venture, qui, contre toute attente, n’est pas un studio de jeu vidéo, mais une société qui s’est donné pour mission de lancer de nouvelles licences sur tous les supports : les jeux vidéo, donc, mais aussi la BD, les livres audio, les séries télé…

Et alors que la tension monte autour de GTA VI, dont certains imaginent découvrir les premières images officielles au moment des Game Awards (lors de l’événement ou même en off…), c’est le moment qu’a choisi Dan Houser pour révéler ses premier projets sans Rockstar. Le premier est un comic book titré American Caper et dessiné par Simon « Biz » Bisley, déjà passé par DC où il a pu dessiner Lobo, surtout, mais aussi la Doom Patrol ou la rencontre entre Batman et Judge Dredd. Pas étranger au jeu vidéo, Bisley a aussi dessiné une adaptation de Halo pour Marvel. Sur American Caper, Absurd Venture déclare :

« American Caper est centré sur deux familles américaines normale mais salement amochées, dans un monde d’affaires corrompues, de politiques ineptes, et de crimes stupides »

L’autre projet révélé par Dan Houser porte le titre de A Better Paradise, et sera une fiction prenant la forme d’une série audio. On aimerait tellement que celle-ci puisse remettre à la mode le format du feuilleton radio ! Pour ce A Better Paradise comme pour American Caper, la page web précise que les premières histoires arriveront en 2024, sans plus de précision…

Ce sont finalement très peu d’infos qui ont été révélées, et celle qu’il faut probablement considérer comme la principale est celle-là même qui a été tue : Dan Houser semble en avoir fini, au moins pour un temps, avec le jeu vidéo. Le timing est-il lui aussi un message ? A-t-il voulu souligner sa non-participation au prochain GTA ? Nous verrons, dans tous les cas, selon les réussites de GTA VI mais aussi des production Absurd Venture, dans quelles proportions le succès des jeux mythiques de Rockstar était dû à Dan Houser…