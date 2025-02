GTA 5 fait peau neuve sur PC – ray tracing, nouveaux véhicules et GTA+

C’est encore par un tweet (ou devrait-on dire un « X ») que le célèbre studio américain à annoncé la nouvelle : le 4 mars 2025, Rockstar Games mettra à jour la version PC de GTA 5, apportant enfin les améliorations graphiques et techniques disponibles depuis déjà plus d’un an sur PS5 et Xbox Series X/S. Pour tous les joueurs PC, cette mise à jour gratuite leur permettra de profiter de nombreuses fonctionnalités, de véhicules inédits avec améliorations de performance, sans oublier l’arrivée du fameux GTA+, le service premium de GTA Online.

Car si Rockstar offre cette mise à jour sans frais, l’objectif est clairement de séduire les joueurs PC et de les inciter à passer à la caisse avec ses offres premium.

Un bond graphique avec le ray tracing et des résolutions améliorées

Cette mise à jour ravira au plus haut point ceux qui attendaient plus de performance et de finesse graphique sur PC pour ce titre devenu incontournable et fêtant bientôt ses 12 ans. Avec l’ajout du ray tracing pour les ombres et l’illumination globale, la version PC de GTA 5 entre dans une nouvelle ère visuelle ; en plus, la prise en charge de la technologie AMD FSR1 et FSR3, ainsi que du NVIDIA DLSS 3, permettra des rendus de meilleure qualité, tout en conservant des performances fluides. Avec un PC capable de tenir le choc donc, il sera possible de profiter de temps de chargement amplement réduits grâce à la compatibilité avec DirectStorage et les SSD.

En plus des graphismes, la mise à jour améliorera également l’expérience sonore avec du Dolby Atmos et un audio de meilleure qualité pour les cinématiques et la musique. Les joueurs utilisant des manettes DualSense pourront aussi profiter des déclencheurs adaptatifs pour une immersion accrue, comme sur la version PS5.

Les nouveautés de GTA Online

Côté GTA Online, cette mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience : les joueurs pourront découvrir des véhicules inédits, comme le Coil Cyclone II (super) ou le Imponte Arbiter GT (muscle), mais aussi accéder à des améliorations de véhicules au garage Hao’s Special Works. En parallèle, un nouveau défi quotidien, les photographies d’animaux ambiants, débarque, permettant aux joueurs de capturer des photos des divers sangliers, coyotes ou encore cerfs qui peuplent le sud de San Andreas.

La mise à jour inclut également un tout nouveau système de progression de carrière, avec des missions variées permettant de bâtir un empire criminel à travers les différentes facettes de GTA Online. En outre, une page d’accueil révisée, qui simplifie la navigation, et un flux d’introduction amélioré qui aidera les nouveaux venus avec un bonus de 4 millions de dollars pour bien débuter dans le jeu.

Quand on se rappelle de la difficulté que cela était de dégoter de l’argent à l’ouverture des serveurs fin 2013, on ne peut que jalouser tous les nouveaux venus qui bénéficient aujourd’hui de tous ces petits avantages bienvenus.

L’arrivée de GTA+

L’un des ajouts les plus importants de cette mise à jour est bien évidemment le lancement de GTA+, le service d’abonnement premium de GTA Online. Pour la première fois sur PC, les joueurs pourront s’abonner et bénéficier de divers avantages exclusifs. Parmi eux, un revenu mensuel de 500,000 $, des bonus sur les Shark Cards, l’accès à des véhicules gratuits, ainsi que des avantages exclusifs dans certains lieux comme le Club Vinewood. GTA+ promet également des avantages permanents, avec des contenus qui seront régulièrement ajoutés pour enrichir l’expérience de jeu (incitant ainsi les joueurs à franchir le pas et à s’abonner).

Pour ceux dont la machine n’est pas assez puissante pour profiter des nouveautés, Rockstar a confirmé que la version originale de GTA 5 restera disponible. Cependant, ceux qui n’ont pas installé la mise à jour current-gen ne pourront pas rejoindre ceux qui en bénéficient, les deux versions étant désormais séparées. Il faudra donc s’assurer que tous les participants d’une session utilisent la même version pour pouvoir jouer ensemble.

Une décision qui, bien que logique sur le plan technique, laisse un goût amer en fragmentant la communauté et en forçant chacun à choisir entre performances et accessibilité.

Le futur de GTA 5, l’attente toujours plus longue de GTA 6

Cette mise à jour arrive alors que GTA 6 se profile enfin à l’horizon, avec une sortie toujours prévue et maintenue pour l’automne 2025, selon les dernières déclarations de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two. Bien que Rockstar n’ait pas encore annoncé de version PC de GTA 6, l’arrivée du prochain opus fait déjà parler d’elle, avec des spéculations concernant une sortie sur cette plateforme dès le début de l’année 2026. En repensant au délai de plus d’un an et demi qu’avait nécessité le portage de GTA 5 sur PC, ces rumeurs apportent un certain réconfort, laissant espérer que cette fois-ci, l’attente sera bien plus courte.

En attendant, GTA 5 continue d’être l’un des jeux les plus joués et vendus de tous les temps, et avec cette énième mise à jour, Rockstar prouve que son engagement envers sa communauté reste bien présent. Le titre, même avec bientôt douze ans au compteur, a encore de dernières choses a offrir à ses joueurs, avant de céder sa place à l’inévitable transition vers le tant attendu nouvel opus.