Grand Theft Hamlet – Shakespeare prend d’assaut le jeu vidéo

Le documentaire Grand Theft Hamlet, tourné au sein de GTA Online, s’apprête à toucher un public plus large avec une sortie officielle confirmée sur Mubi le 21 février 2025 en France. S’il rate malheureusement les salles de cinéma (un sujet aussi atypique et improbable étant sans doute trop difficile à vendre aux exploitants), le fait de pouvoir le découvrir légalement et dans de bonnes conditions dans l’hexagone reste une excellente nouvelle.

D’abord présenté dans des festivals comme le SXSW, où il a décroché plusieurs récompenses, le film a suscité un engouement inattendu. Son succès marque un moment charnière pour le machinima documentaire, un format encore très marginal mais qui déjoue les à priori et prouve ici une inespérée pertinence artistique et narrative.

Un accueil critique enthousiaste

Si le projet d’une troupe de théâtre tentant d’interpréter Hamlet dans un jeu aussi chaotique que GTA Online prêtait à sourire, la réception critique a confirmé la profondeur du récit ; la revue Empire parle d’une « ode incroyablement drôle et étonnamment poignante », tandis que The Face voit dans le film une « histoire comique vraiment divertissante et amusante, comme les grands films à succès des années 80 ».

Ce qui interpelle donc ici, c’est la capacité que le documentaire semble avoir eu à transformer un bac à sable ultra-violent en un espace de création artistique, avec ses défis et ses moments de pure improvisation. D’après les critiques, l’absurde du contexte ne désavoue jamais la force tragique de la pièce de Shakespeare, bien au contraire.

Une reconnaissance cinématographique grandissante

Loin d’être un simple ovni dans le paysage cinématographique, Grand Theft Hamlet a cumulé les distinctions, notamment aux SXSW de Vancouver et Philadelphie, et a été remarqué aux British Independent Film Awards. Ni de l’animation, ni du live action, ni même du simple machinima, Grand Theft Hamlet est une expérience résolument avant-gardiste, qui repousse les frontières du cinéma traditionnel.

Il y a quelques années encore, le machinima était cantonné à des productions d’amateurs ou humoristiques destinées uniquement à internet et faire rire les communautés de joueurs (Red vs. Blue, The Trashmaster…) dans ce qui tenait plus de parodies que de véritables œuvres originales. Aujourd’hui, des films comme Knit’s Island ou Grand Theft Hamlet lui ouvrent de nouvelles perspectives, réconciliant narration immersive et esthétique propre au jeu vidéo.

Le jeu vidéo, un outil d’expression artistique et sociale

Au-delà de sa dimension cinématographique, Grand Theft Hamlet interroge la nature même du jeu vidéo comme espace d’expression.

Dans GTA Online, un monde régi par la loi du plus fort, réunir une troupe de théâtre et jouer Hamlet devient un acte presque militant. C’est une manière de détourner les outils du jeu pour créer autre chose : du drame, de la comédie, du chaos organisé… et même désorganisé. Ainsi, le film veut démontrer comment les espaces virtuels peuvent servir à raconter des histoires d’une manière que le cinéma traditionnel ne permet pas toujours, d’une façon inédite et délicieusement bordélique.

Mais Grand Theft Hamlet n’est pas seulement une expérimentation cinématographique audacieuse, c’est également la preuve que le jeu vidéo peut être un puissant vecteur de lien social. En plein confinement, ce sont deux acteurs isolés se sont tournés vers GTA Online pour retrouver une forme d’interaction et de créativité collective. Leur projet improbable a fédéré une véritable troupe virtuelle, transformant l’univers chaotique de Los Santos en un véritable espace de collaboration artistique.

Cette démarche illustre à quel point les mondes numériques peuvent dépasser leur simple fonction ludique pour devenir des lieux d’expression, de rencontres et d’humanité, même là où on ne l’attend pas. Avec cette sortie sur Mubi, Grand Theft Hamlet pourrait bien inspirer de nouvelles expériences similaires, ouvrant la voie à une véritable vague inédite de documentaires filmés au sein des jeux vidéo.