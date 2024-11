Half-Life 2 – Un documentaire et des surprises pour les 20 ans

Cela fait maintenant vingt ans que la suite des aventures de Gordon Freeman est sortie ! Pour fêter dignement l’anniversaire de Half-Life 2, Valve nous offre des images exclusives, un documentaire et même une mise à jour de leur jeu culte.

Première surprise : un documentaire de deux heures qui revient sur la création du jeu. Avec des interviews des développeurs et des anecdotes, on y apprend par exemple comment Valve a failli se retrouver à court d’argent ou faire face à son éditeur devant la justice. On découvre également les influences qui ont servi à créer City 17, ainsi que les astuces utilisées par les équipes pour concevoir Half-Life 2 avec les limitations technologiques de leur moteur, Source.

Mais ce n’est pas tout. Dans le documentaire, Valve nous montre également des images de Half-Life: Episode 3 ! Pour la première fois, les joueurs peuvent ainsi voir à quoi aurait pu ressembler cette suite. On y découvre un fusil à glace permettant de geler les ennemis, ou des mobs capables de se déplacer à travers les murs. Les fans de la série seront sans doute partagés entre excitation et frustration de ne jamais avoir pu y jouer, mais cela reste un beau cadeau de voir ce qu’aurait pu être cet épisode.

Valve a aussi profité de l’occasion pour déployer une mise à jour de Half-Life 2 et lui donner un petit coup de jeune. En plus d’une meilleure compatibilité avec les systèmes modernes, le jeu bénéficie d’une refonte graphique, avec la correction de certains bugs d’affichage, ainsi qu’une amélioration générale de l’interface et de la qualité de vie. Cerise sur le gâteau : un mode « commentaire des développeurs » pour découvrir les coulisses du jeu.

Dernier cadeau, et non des moindres : le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 18 novembre. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir ce titre culte. Au moment où l’on écrit ces lignes, Half-Life 2 est en train de battre son record de joueurs simultanés : autrefois autour de 16 000 joueurs, il atteint maintenant 64 000 ! Preuve que le jeu de Valve a su traverser les années sans perdre son attrait. Alors que les fans espèrent toujours un Half-Life 3, ils peuvent patienter avec ce nouveau contenu.