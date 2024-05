Pas de Half-Life 3 pour Valve, Deadlock fuite et va faire parler de lui

Valve et le jeu vidéo, c’est une très longue histoire d’amour. Souvenons-nous qu’en 1998, la société américaine avait révolutionné l’univers du FPS avec Half-Life et son héros muet Gordon Freeman. Puis suivirent Half-Life 2, ainsi que les licences Counter Strike, Dota, Team Fortress, Portal ou encore le fantastique Half-Life Alix, qui est encore aujourd’hui la référence du first person shooter pour les dispositifs VR. Mais Valve c’est aussi et surtout Steam aujourd’hui, et il est clair que c’est là la source principale de revenu du studio de Gabe Newell, lui permettant de prendre son temps pour sortir quelques nouveaux titres qui créent à chaque fois l’événement. Deadlock serait selon toute vraisemblance le prochain projet vidéoludique en développement dans les locaux de la firme et quelques fuites vont en ce sens.

Deadlock serait en développement depuis au moins 2021 dans les locaux de Valve, et si l’entreprise a toujours nié l’existence de ce projet qui entretiendrait des liens pour le moment obscurs avec Half-Life, ce qui s’apparente comme un Hero Shooter à la Overwatch, serait belle et bien une réalité. Auparavant nommé Neon Prime, ce prochain jeu s’inspirerait de différents genres de ce que la scène multijoueur fait de mieux, pour en créer une sorte de salade composée qui entend s’imposer aussi bien sur la scène e-Sport que dans les salons de tout à chacun.

Selon les fuites, que l’on doit probablement à un bêta-testeur un peu trop zélé, puisque le jeu serait actuellement en Alpha et connaitrait des tests internes auxquels participe une centaine de personnes triées sur le volet, avec même quelques noms de l’e-Sport, Deadlock serait un 6vs6 dont la carte se diviserait en plusieurs zones à l’instar du MOBA. On pourrait y choisir le héros que l’on incarne, parmi un pannel fourni, et tous auront des capacités propres, comme l’atteste le screen « volé » ci-dessous.

Principal relayeur de cette fuite, Tyler McVicker, personne généralement bien informée quant à tout ce qui concerne Valve, l’une des principales mécaniques de jeu tournerait autour de rails que l’on peut emprunter à la manière d’un Bioshock: Infinite pour naviguer entre les différentes zones du jeu. Aussi, il se pourrait que l’on ait aussi le droit à quelques séquences de Tower Defense à l’instar d’un Orcs Must Die!, une référence qui reviendrait souvent dans les locaux de Valve. Pour ce qui est du reste, nous n’en savons pas bien plus, si ce n’est que visuellement Deadlock devrait connaitre un ravalement complet de sa façade avant d’être dévoilé au grand public, car rappelons-le encore une fois, il ne serait pour le moment qu’en Alpha.

On ne va pas vous la cacher, si l’on ne doute pas un seul instant du savoir-faire de Valve, on s’attendait à plus ambitieux qu’un énième Hero Shooter qui viendrait concurrencer Overwatch ou Apex. Nous sommes, comme surement beaucoup d’entre vous, toujours aussi peinés de ne pas voir annoncer ce fameux Half-Life 3 qui devient toujours plus au fil des années une arlésienne imaginative que l’on pleure de ne voir ne serait-ce qu’évoquer par la société mère de Steam. Alors oui, on reste intrigué par Deadlock, mais notre cœur lui reste prisonnier du tombeau de Gordon Freeman.