Counter-Strike 2 – C’est reparti pour un tour

Valve avait déjà montré sa volonté de rafraîchir le dernier né de la franchise Counter-Strike en mars dernier, le bien nommé Global Offensive (CS:GO, sorti en 2012). L’entreprise avait indiqué une sortie de son Counter-Strike 2 pour l’été 2023. Si l’équinoxe d’automne a été dépassé et qu’on ne confierait pas à Valve notre horoscope, on ne peut que constater qu’une page se tourne avec l’arrivée de Counter-Strike 2 sur Steam depuis le 27 septembre 2023 et le rangement au placard de CS:GO qui aura tenu la barre pendant 10 ans.

Que dire sur cette franchise légendaire qui aura sûrement été le point de départ de plus d’un parcours de joueur, qui en aura familiarisé beaucoup avec le FPS sur PC et qui aura fait décoller la carrière de nombreux joueurs professionnels et vulgarisé l’E-sport ?

Counter-Strike a toujours cet ADN compétitive et les nombreuses itérations de la série sont toujours des améliorations ou un affutage des capacités techniques du jeu abondant en ce sens : un sentiment de recul plus travaillé, une latence revue (l’amélioration du tickrate est toujours un argument pour Counter-Strike 2), tous ces perfectionnements ont pour but d’offrir une plateforme FPS multijoueur qui procure le moins de frustrations possibles et récompense énormément le temps investi du joueur qui veut s’améliorer.

Si c’est surtout pour la refonte graphique du jeu que la plupart des joueurs attendaient Counter-Strike 2 (les graphismes sont toujours source de fantasmes), c’est plutôt quelques avancées de gameplay qui intéresseront les autres. Avec des fumigènes qui évoluent en fonction de leur environnement : traverser une smoke entraînera désormais un mouvement de fumée et/ou une HE pourra dissiper pendant quelques temps l’écran de fumée.

La réduction du tickrate est toujours de mise, une remanipulation du netcode, un serveur sans tick, une refonte de certaines maps (on parle bien de maps comme Italy ou encore Overpass qui ont été repensées entièrement car peu équilibrées pour le compétitif plutôt qu’une simple mise à jour graphique). Mais plus intéressant, un système de classement qui change de nom et aussi de mécanique.

En effet, Counter-Strike 2 intègre deux système de ranking, laissant une certaine latitude au joueur, le système Compétitif et le système Premier. Si le mode Compétitif est à l’image de ce que les joueurs connaissaient sur CS:GO, le mode Premier contient une séquence de ban de maps de sorte qu’il ne restera plus qu’une seule map à jouer avant que la partie ne se lance. Ce mode de jeu incite les joueurs à jouer sur toutes les cartes du roster et non plus à se spécialiser sur une ou deux maps.

Après avoir joué 10 parties dans ce mode, vous obtiendrez un rank CS qui reflète votre position mondiale sur le jeu (votre position est affichée via 3 positions: vos amis sur Steam, votre région et au niveau mondial) . Avec ce mode, Valve simplifie votre classement là où l’ELO de CS:GO était parfois confus voire assez opaque (on ne savait pas quand on allait atteindre la prochaine division ou ligue par exemple) et apporte une certaine transparence dans le matchmaking.

Pour les quelques personnes inquiètes : non, tous les objets achetés sur CS:GO ne sont pas perdus, vous les retrouverez tous dans votre inventaire à votre connexion sur Counter-Strike 2. Et oui, comme CS:GO, Counter-Strike 2 est un free-to-play, vous n’aurez donc pas à débourser un centime pour jouer (à noter qu’à son lancement CS:GO était payant et est devenu free-to-play en 2018, lançant en parallèle un mode Battle Royal, Gabe Newell avait décidé de jouer des coudes avec Tim Sweeney).

Quelques points noirs sont pourtant à évoquer : étonnamment, le Steam Deck semble être totalement aux fraises avec CS2, cela reste étrange pour une console issue de la même maison. Aussi, une file d’attente très longue a été mise en place dans la journée du 28/09, le nombre de joueurs essayant de se connecter simultanément étant trop important pour les serveurs de Valve, il vous faudra en effet quelques minutes pour vous connecter. On espère que ces problèmes seront juste de l’ordre du temporaire.

Mais fi de tout cela, faites chauffer vos M4 et vos AWP et posez cette satanée bombe ! On souhaite une grande longévité au nouveau roi : CS:GO est mort, vive CS2 !