Counter-Strike – La nouvelle offensive de Valve se rapproche

Créé en 2000 comme un simple mod du premier Half-Life, Counter Strike est rapidement devenu la référence du FPS multijoueur en ligne. Malgré quelques passages tentés, et souvent ratés, sur d’autres supports, la franchise a toujours fait du PC son support de prédilection, attirant des millions de joueurs entre 2000 et 2010. Plusieurs versions du jeu ont permis à Counter Strike de traverser les deux dernières décennies, et de rester encore aujourd’hui l’un des jeux les plus représentés dans l’e-sport, notamment avec sa dernière itération Counter Strike: Global Offensive (CS GO pour les initiés).

Bien qu’agrémenté de nombreux mods et patchs, CS GO commence tout de même à dater, notamment graphiquement, et du point de vue de sa fluidité. Proposé depuis 2012, et devenu free-to-play en 2018, il était largement temps pour Valve de réfléchir à une alternative. Cela semble être chose faite aujourd’hui, avec d’insistantes rumeurs faisant état de la sortie prochaine d’une nouvelle version de Counter-Strike. C’est en fouillant dans les pilotes les plus récents de NVIDIA que des petits malins ont pu découvrir des fichiers d’exploitation intitulés « cs2.exe » and « csgo2.exe ». Il n’en fallait pas plus pour exciter la toile et les millions de fans de la licence. Alors, un Counter-Strike 2 en approche ? Une simple suite à Counter-Strike: Global Offensive ? Ou une version améliorée utilisant les capacités du moteur graphique Source 2, justement développé par Valve ?

Toutes les hypothèses sont pour le moment permises. Richard Lewis, journaliste spécialisé dans l’e-sport souvent très bien informé, assure qu’il s’agira uniquement d’une version améliorée de CS GO, et qu’une bêta pourrait voir le jour dans les prochaines semaines.Très proche de la communauté, Richard Lewis avait notamment dévoilé en 2015 un scandale de corruption dans le monde de l’e-sport, lorsqu’une équipe professionnelle avait volontairement perdu une rencontre.

L’attente semble en tout cas lancée pour les fans de Counter-Strike. Que ces rumeurs soient fondées ou non, Valve peut clairement dormir sur ses deux oreilles. CS reste indéboulonnable, et même les anciennes versions du jeu continuent d’accueillir des dizaines de milliers de joueurs sur leurs serveurs. Ironie du sort, c’est au moment où Counter-Strike: Global Offensive vient de battre son propre record de joueurs en simultané, avec un pic à 1,3 million le mois dernier, que le leak NVIDIA intervient. Devant un tel succès, une amélioration graphique serait peut-être suffisante, et il nous parait peu probable que Valve propose une toute nouvelle version du jeu, prenant ainsi le risque de vider les serveurs de son jeu phare à son apogée.