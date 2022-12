Esport – Ce que vous devez savoir sur sa croissance démesurée

L’esport est une industrie en forte croissance partout dans le monde. Les derniers chiffres collectés par l’association France Esports dans son baromètre 2022 indiquent qu’en France environ 10,8 millions se passionnent pour cette discipline de plus en plus populaire. Parmi ces adeptes, on compte 1,3 million qui pratiquent en compétition et 3,5 millions de joueurs. Il est donc proche du football, on peut même supposer que dans un futur proche, il devrait le dépasser.

La popularité de l’esport fait qu’il est désormais possible de placer des paris sur les matchs au même titre que pour le tennis ou le football. Nous pouvons citer comme exemple le casino en ligne betFIRST qui vous permet, certes de pratiquer les jeux de table classiques comme le Blackjack, mais qui vous donne aussi la possibilité de suivre en direct et de parier sur les rencontres d’Esport dans sa section consacrée aux paris sportifs. Nous allons vous fournir un aperçu de l’esport qui est loin de la perception que certains peuvent avoir, de divertissement pour geeks, mais une véritable industrie soutenue par les plus hautes instances dirigeantes de France.

L’esport en quelques mots

L’esport (ou sport électronique) consiste dans la pratique du jeu vidéo en compétition. Actuellement, les principaux jeux qui font l’objet de compétition sont : Rainbow Six, Dota 2, StarCraft 2, CS: GO (Counter-Strike Global Offensive), League of Legends… La liste se rallonge d’années en année. Il existe de nombreuses ligues et circuits de compétitions dont EPL World Series, European Pro League, Apu League, Blast Premier, ESL Challenger League Europe. Les joueurs professionnels sont aussi bien payés que les footballeurs professionnels. Les salaires annuels des meilleurs joueurs peuvent dépasser le million d’euros.

Les équipes professionnelles d’esport sont organisées comme peuvent l’être des équipes de sports classiques. Elles comprennent donc un encadrement avec manager, entraîneur, tacticien, chargé de communication et bénéficient de sponsors. Les joueurs sont soumis à une hygiène de vie stricte et s’entraînent quotidiennement. Les données les plus récentes indiquent que la France compte 15 équipes professionnelles et 189 joueurs pro.

France 2030

Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement a alloué à la filière esport un budget de 5 milliards d’euros pour favoriser son développement et ainsi créer 5 700 emplois. Le même plan se donne pour objectif d’augmenter la capacité de production des équipements et composants électroniques.

Une entrée dans la galaxie olympique

Une véritable révolution se prépare dans l’univers esport avec l’arrivée de cette discipline dans le mouvement olympique. En effet, le CIO va organiser du 22 au 25 juin 2023 la semaine olympique de l’esport à Singapour. L’évènement qui porte le nom d’Olympic Esports Week comprendra des conférences, des présentations de matériel et des rencontres d’esport. On peut rêver que dans le futur, nous aurons, en plus des jeux olympiques d’hiver et d’été, des JO esports.

Un avenir très prometteur

L’arrivée et la généralisation de nouvelle technologie comme la 5G vont contribuer à favoriser l’esport en permettant aux spectateurs de suivre les compétitions en direct et avec des temps de latence réduits. Nous pouvons donc prédire que la croissance de l’esport ne va pas s’arrêter de sitôt.