VR – Contre toute attente, le nombre de joueurs Steam VR augmente

La VR fut le « next big thing » à l’époque du financement participatif du premier casque Occulus. Tous les constructeurs proposaient leur casque, même Facebook à l’époque s’est engouffré dans la brèche en rachetant à coup de milliards Occulus. Pourtant, et malgré quelques vraies réussites vidéoludiques, le marché est resté de niche. La faute à un investissement trop lourd, surtout en regard du nombre de véritable expériences « flagship ». La faute aussi à une ergonomie pas toujours idéale (trop de fils, un casque pesant après quelques dizaines de minutes de jeu…). Résultat, si le Vision Pro a permis de garder la VR dans l’actu, c’est sans jeu vidéo.

Il serait ainsi naturel d’imaginer que le nombre de joueurs Steam VR décroit plus ou moins rapidement. Le nombre de références de casques disponibles a été divisé par dix, et l’on n’ a pas entendu parler d’un gros jeu VR depuis… Half Life Alyx, il y a plus de 4 ans, en mars 2020. Une éternité sur la timeline du jeu vidéo. Même les chiffres officiels de Steam le montrent. La page des statistiques utilisateurs de Steam indique que les joueurs VR représentent moins de 2% des utilisateurs de Steam, et ce nombre est en baisse… Mais ainsi que l’a montré le site spécialisé en news VR uploadvr.com, cette baisse est due à la façon de compter.

En effet, il s’agit non pas du nombre d’utilisateur possédant/ utilisant un casque VR, mais du nombre d’utilisateur de Steam jouant en VR. Ce qui fait que si les joueurs PC augmentent plus vite que les joueurs VR, ces derniers voient mécaniquement leur part baisser, alors même que leur nombre grandit. L’autre gros indicateur qui fausse les résultats, c’est la prise en comptes des joueurs chinois. Comme le note uploadvr.com, les casques et les jeux VR les plus populaires ne sont pas distribués en Chine, rendant compliqué l’installation du genre sur le territoire. Inclure la Chine dans les stats fait donc irrémédiablement chuter la moyenne.

Mais si, comme a essayé le site, on retire la Chine de l’équation, on s’aperçoit que le nombre de joueurs VR est actuellement en hausse ! Bon, d’un peu moins de 3%, c’est vrai : la « réVRolution » n’a pas encore eu lieu. Mais le marché se maintient dans sa niche.

Signalons d’ailleurs la sortie d’une nouvelle extension pour Beat Saber, qui reste à lui seul un argument pour acquérir un casque ; extension intitulée Hip-Hop Mixtape et qui comprend 9 gros hits du genre, parmi lesquels « Godzilla » d’Eminem, « Gin and Juice » de Snoop Dogg, « All Eyez on Me » de 2pac ou encore le classique d’entre les classiques « The Message » de Grandmaster Flash…