Steam Beta Families – Comment partager sa bibliothèque et ses jeux avec ses amis ?

C’est l’un des arguments massue des opposants aux jeux dématérialisés et aux DRM qui y sont associés : l’impossibilité de prêter ses jeux. On se souvient de la séquence d’anthologie qui avait vu Sony tourner Microsoft en ridicule sur le sujet lors des présentations des Xbox One et PS4. C’est donc une belle évolution que propose Steam avec la possibilité de prêter les jeux de sa bibliothèque. Bien entendu le système à ses limites, et les échanges ne pourront se faire qu’entre 5 comptes Steam maximum, sur jusqu’à 10 machines. À noter que quand vous partagez votre bibliothèque avec un autre compte, ce dernier partagera aussi automatiquement sa bibliothèque avec vous !

Pour ce faire, il sera nécessaire d’installer la version Beta de Steam supportant les outils « Family ». Rendez vous sur Steam, dans les paramètres, puis dans la fenêtre de paramètre dans la section Interface. Là, vous aurez la possibilité de choisir de participer à une Beta ; il s’agira de sélectionner Steam Beta Families.

Steam redémarrera pour installer le nouveau client Beta, et vous aurez la possibilité d’inviter jusqu’à 5 joueurs dans votre « famille » (Paramètres > Famille > Gérer votre famille > inviter), 5 joueurs qui, une fois l’invitation acceptée, auront accès à tous vos jeux, comme si ils les avaient achetés, de même que vous aurez accès à tous les leurs. En pratique, une fois qu’un joueur aura accepté votre invitation, vos jeux à tous les deux apparaîtront dans les bibliothèques de chacun. De quoi s’organiser pour répartir les achats des prochaines grosses sorties… !

Vous gardez bien évidemment le contrôle de vos jeux et de votre bibliothèque, avec la possibilité de partager ou pas certains titres, de n’en partager qu’un, mais aussi de rendre visibles ou non, individuellement, les jeux partagés avec vous par les membres de votre « famille ».

C’est un peu de souplesse apportée au système très encadré des produits dématérialisés et de leurs DRM, qui ne doit pas nous faire oublier que pour autant, on ne possède toujours pas nos jeux, mais de simples licences d’utilisation, qui peuvent être révoquées sans aucune forme de procès.