Only Up! – Steam stoppe l’ascension en supprimant le jeu

Only Up! a été la petite surprise de ce printemps. Sorti en mai, le jeu a rencontré un succès immédiat grâce à son concept simplissime : gravir aussi vite que possible un amalgame d’assets farfelus dans un monde devenu fou. La simplicité du jeu, son caractère loufoque et l’objectif de réaliser des speedruns en a fait une cible de choix pour les streamers, contribuant à accroître la popularité du titre. Mais à s’approcher aussi vite du soleil ne risque-t-on pas de se brûler les ailes ?

C’est ce qui lui semble être arrivé, désormais indisponible sur Steam quatre mois seulement après sa sortie. D’après le développeur du jeu, SCKR Games, et dans un post Steam supprimé depuis, le titre a été retiré à sa demande à cause du stress occasionné par ce projet :

Je suis le seul développeur, ce jeu est ma première expérience en développement de jeu vidéo, un jeu que j’ai fait pour exercer ma créativité, pour me tester et dans lequel j’ai fait beaucoup d’erreurs. Ce jeu m’a mis dans une situation de stress constant ces derniers mois, et à présent je veux que ce soit derrière moi.

D’aucuns diraient que c’est là un comportement étrange pour un jeu ayant accumulé près de 13 000 critiques positives sur Steam, engrangé près de 2 millions de dollars en revenus et toujours populaire sur Twitch. La réalité derrière la disparition du jeu (et des comptes de SCKR Games sur les réseaux sociaux) serait sans doute davantage liée aux accusations de vol d’assets émergé peu après la sortie du jeu.

L’artiste allemand Aboulicious a, par exemple, tweeté une image montrant l’un des modèles 3D qu’il a produit, et ce même modèle se trouvant dans une image promotionnelle d’Only Up! sans son accord. Car si ce modèle 3D est disponible gratuitement, il ne l’est pas à des fins commerciales, ce qui est le cas ici.

Le jeu Only Up! a par ailleurs été accusé de faire la promotion de NFT. On retrouve en effet ceux du projet Goblintown un peu partout dans le jeu. Mais les règles de Steam n’interdisent pas, en soi, de montrer des NFT dans les jeux, seulement d’en vendre ou d’en permettre l’échange. Ce n’est sans doute pas la raison derrière le retrait du jeu, même si cette promotion un peu forcée a fait grincer des dents.

À l’heure actuelle il n’est pas possible de connaître la raison exacte derrière la disparition d’Only Up! même s’il est plus que probable que la raison avancée par le développeur n’enveloppe pas toute la vérité et que la gravité des accusations fasse chuter un jeu bâti sur de telles fondations.