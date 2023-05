Dark and Darker – Une sortie retardée mais toujours prévue en dépit du conflit juridique

Y a t-il réellement une lumière au bout du sombre tunnel dans lequel se trouve Dark and Darker ? C’est en tout cas ce en quoi Ironmace croit dur comme fer. Les développeurs martèlent en effet sur Discord qu’ils comptent bien sortir l’early access de leur titre dans les mois à venir, et visent une sortie complète pour cette année, malgré le retrait de la démo du jeu sur Steam. Dans la foulée, le studio à la masse rend coup pour coup au géant Nexon.

Pour rappeler brièvement l’origine de la polémique autour de ce jeu, qui a connu une popularité certaine en dépit de son accessibilité éphémère : des développeurs ayant quitté le géant Nexon ont crée leur studio indépendant, Ironmace en 2021 et Dark and Darker en est la toute première production. Problème : Nexon estime que ces anciens employés qui ont travaillé pendant un temps sur un projet secret, P3, curieusement similaire à Dark and Darker, ont réutilisé les idées, et des morceaux de code, issus de P3, et appartenant à l’entreprise, pour en faire la base de leur jeu. Ce dont Ironmace s’était dans un premier temps défendu, à grand recours d’audit, et en assurant que le titre a été fait à partir de zéro. En mars, Nexon avait alors obtenu le retrait du jeu sur Steam après avoir envoyé une mise en demeure à la plateforme, accusant le studio adverse d’avoir enfreint des droits de propriété intellectuelle.

Fin avril, le cabinet californien Greenberg Glusker, recruté par Ironmace pour le défendre sur le sol américain et plaider le retour du jeu sur Steam, change l’angle de défense et estime qu’il n’y a pas de vol puisque P3 est un concept « qui n’a jamais vu le jour et par conséquent un jeu qui n’existe pas », ajoutant que « les copyrights ne protègent pas les concepts, plans et brouillons de personnages, de scénario, de mécaniques et de jeu », et concluant qu’il s’agit là de tactiques anti-compétitives. Il ne nous appartient évidemment pas de juger qui est dans le vrai et qui ne l’est pas, tout juste pouvons-nous remarquer que les deux protagonistes ont une certaine légitimité à camper sur leurs positions et défendre leur travail, et que dans l’absolu les deux parties ne sont pas si innocentes puisqu’on à désormais Ironmace qui, par la voix de ses représentants juridiques, admet finalement avoir récupéré des concepts travaillés chez Nexon, et que du côté de ce dernier, il y a une tentative de revendiquer un genre de jeu comme une marque déposée.

Pour l’anecdote, Ironmace se défend des accusations de Nexon en estimant, notamment, qu’il n’y a pas une infinité de scénarios et mécaniques possibles pour un jeu multijoueur se passant dans des donjons, et l’illustre en faisant appel à ChatGPT pour que celui-ci lui présente un concept de jeu avec quelques mots-clefs (on se prend à rêver que Nexon demande à son tour à ChatGPT de défendre sa cause et d’assister à des plaidoiries d’IA) :

Quoi qu’il en soit, c’est donc dans ce contexte de tourmente juridique que les développeurs ont informé leur communauté, sur leur discord, du report de la sortie de l’early access du jeu :