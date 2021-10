Darkest Dungeon 2 – Les ténèbres sont de retour pour une deuxième run

Enfin ! Comme il a été annoncé il y a quelques jours, Darkest Dungeon, le Roguelite au tour par tour du studio canadien Red Hook, revient pour nous mettre dans des positions encore plus horribles que l’opus précédent. Le 22 octobre, le studio a partagé un trailer de lancement pour l’accès anticipé de Darkest Dungeon 2. Un trailer qui peut laisser perplexes certaines personnes adeptes du jeu de base. Mais en tout cas, le studio a tenté de nouvelles choses pour faire évoluer la formule, on ne peut quand même pas leur enlever ça !

De la 3D ?

Et oui, la première chose qui nous a sauté aux yeux dans le trailer, ce sont les fameuses phases en 3D qui guideront notre route. Un choix particulier, Darkest Dungeon étant connu pour être un jeu en 2D au tour par tour, au game design reprenant les codes des anciens RPG. Alors quand on se retrouve avec un décor et des déplacements en 3D, ça nous dépayse pas mal de ce que le studio nous avait habitué jusqu’ici.

La même recette horrifique mais en mieux

Par contre, ce point ne change pas. On se retrouve avec un jeu avec la même ambiance lovecraftienne, face à l’inconnu, mais avec un petit « glow up » tout de même. En effet, le jeu semble beaucoup plus mieux travaillé (fort heureusement) sur les animations en combats, les mouvements sont plus fluides dans Darkest Dungeon 2 que dans son prédécesseur, et le feedback sonore a l’air toujours aussi soigné.

Là où ça change, c’est la manière dont le studio Red Hook a traité sa vision du Roguelite. Cette fois, ils sont revenus dans les sentiers battus, en reprenant les codes à succès des jeux comme Hades. On doit rejoindre une montagne (sûrement hallucinée) en diligence, avec des combats qui parsèment notre route à chacune de nos runs. Le studio veut sûrement retrouver une recette qui tienne la route pour cet opus, ce qui n’est pas plus mal.

Les relations entre les personnages sont aussi désormais de la partie. Là où dans le premier opus, on devait déjà jongler avec les traits de caractères instables de chacun des personnages, on doit maintenant gérer en plus les relations entre nos protagonistes. Pour deux fois plus de stress.

On espère que le jeu tiendra ses promesses, les avis des joueurs penchant vers un bon renouveau de la série pour le moment. Le jeu est déjà sorti en accès anticipé depuis le 26 octobre sur l’Epic Games Stores au prix de 23,99€, donc si vous êtes adeptes du jeu de base, vous aimerez sûrement cette suite, alors foncez affrontez vos peurs !