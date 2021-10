Elden Ring – Report du jeu mais une bêta fermée prévue pour novembre

Comme vous le savez probablement, Elden Ring est le prochain jeu de From Software, déjà responsables des incroyables Dark Souls et Bloodborne. Issu de la collaboration entre les équipes de Miyazaki Idetaka et George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones, le titre s’est fait attendre pendant de longs mois avant d’enfin se dévoiler un peu plus lors de l’événement E3 2021 de Geoff Keighley.

Et bien, avant de probablement souffrir sur le jeu, nous devrons faire preuve d’un peu plus de patience. Comme moults jeux ces derniers mois, repoussés à cause de la pandémie et ses conséquences sur l’organisation du travail, celui-ci ne fera pas exception à la règle. En effet, Elden Ring voit sa date de sortie repoussée au 25 février 2022. Une date qui devrait nous offrir un véritable match entre deux mastodontes : le jeu est maintenant prévu une semaine seulement après un certain Horizon Forbidden West.

Un report d’un mois donc qui devrait permettre aux équipes de soigner les finitions de leur tant attendu bébé. Elden Ring est effectivement depuis 2 ans cité comme le jeu le plus attendu durant les Game Awards. Et puisqu’on évoque les Game Awards, il y a fort à penser qu’Elden Ring y fera une nouvelle apparition. Miyazaki Idetaka, le boss de From Software, et Geoff Keighley, organisateur de la cérémonie, semblent en effet s’entendre particulièrement bien. N’oublions pas que la révélation du dernier trailer officiel et la date initiale de sortie du jeu lui avaient été réservés, mais surtout que le timing semble parfait pour nous offrir des nouvelles excitantes images.

Important message: ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov. The #ELDENRING Team — ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021

Message important : Elden Ring sortira le 25 février 2022, car la profondeur et la liberté stratégique du jeu ont dépassé les attentes initiales. Merci pour votre confiance et votre patience. Nous sommes impatients de vous voir découvrir le jeu lors du test en réseau fermé en novembre.

Oui, vous avez bien lu. From Software va proposer une phase de bêta fermée en novembre prochain. Son objectif sera évidemment de faire un test grandeur nature de son infrastructure réseau et vérifier qu’il n’y ait pas de problème critique pour la sortie globale d’Elden Ring.

Si vous voulez vous inscrire pour avoir une chance d’y participer, il faudra vous rendre sur le site de Bandai Namco, et croiser les doigts pour être tiré au sort. N’oubliez pas qu’il faudra vous inscrire avant le 1er novembre. Et si par chance vous obtenez le ticket d’or, voici les horaires français des sessions :

Session 1 : 12 novembre de midi à 15h

Session 2 : 13 novembre de 4h à 7h du matin

Session 3 : 13 novembre de 20h à 23h

Session 4 : 14 novembre de midi à 15h

Session 5 : 15 novembre de 4h à 7h du matin

Vous voilà avec toutes les cartes en main à présent, et comme le dirait notre forgeron préféré : Pretty be careful !