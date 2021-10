Bluepoint Games (Demon’s Souls) rejoint les PlayStation Studios

Sans surprise, Sony annonce avoir racheté le studio Bluepoint Games, qui rejoint donc le pool PlayStation Studios. On dit sans surprise, parce qu’une rumeur assez solide avait annoncé la chose il y a quelques semaines, alors que Sony annonçait le rachat de Housemarque (Returnal), une illustration maladroite avait été publiée de façon éphémère, annonçant le rachat de Bluepoint en lieu et place de Housemarque. Une rumeur dont on retrouve des traces déjà à l’hiver 2020, sur les forums de ResetEra.

Sans surprise non plus parce que Bluepoint travaillait déjà très étroitement avec PlayStation, fournissant aux consoles de Sony divers remakes ou remasters de jeux emblématiques. Ainsi, c’est à Bluepoint Games que l’on doit l’une des rares exclusivités PS5, le remake de Demon’s Souls. Avant cela, Bluepoint avait sorti le remaster de Gravity Rush sur PS4 en 2016, le remake de Shadow of the Colossus en 2018, mais aussi les compilations réunissant en HD les premiers épisodes de Metal Gear Solid ou Uncharted.

Le seul jeu original développé par le studio s’intitule Blast Factor, un shoot’em up inspiré du classique Asteroids, sorti sur PS3 en 2007. S’il a reçu un accueil plutôt mitigé à sa sortie, le titre reste le premier qui tournait en 60fps et en 1080p sur la PlayStation 3. Malheureusement, exclu PS3 et publié en dématérialisé uniquement, il reste difficile d’accès aujourd’hui (à moins d’avoir encore une PlayStation 3). Ah ! La conservation du patrimoine vidéoludique…

Pour les joueurs, et surtout côté catalogue, cette acquisition ne devrait pas changer grand-chose, tant Bluepoint Games et Sony travaillaient déjà main dans la main. Par contre, on imagine que désormais membre des PlayStation Studios, Bluepoint Games va pouvoir bénéficier de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien des projets plus importants, et on espère voir rapidement éclore des jeux originaux en lieu et place des remakes dont ils se sont fait une spécialité…