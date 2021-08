Elden Ring – From Software nous gâte avec de nouvelles images et infos

Les mois passent et la pression se fait peu à peu sentir en ce qui concerne le prochain jeu de From Software, nous parlons bien évidemment du très attendu Elden Ring. Inutile de vous cacher qu’à la rédaction nous sommes plus qu’impatients de pouvoir poser nos joysticks dessus. La curiosité est de mise puisque la difficulté sera au rendez-vous, cependant quelques nouveautés bien particulières vont faire leur apparition au sein de la nouvelle licence.

De nouvelles informations sont tombées il y a peu et elles pourraient probablement changer la donne en ce qui concerne l’accessibilité. From Software n’a jamais dorloté ses gamers, bien au contraire ! L’exigence de ses jeux n’est plus à prouver, nous ne reviendrons pas sur le débat de la difficulté dans les jeux vidéos. Cependant l’expérience Souls peut s’avérer être frustrante pour une partie de la communauté tout comme elle peut être source de challenge pour l’autre partie. C’est à cela que le studio a tenté de pallier puisque nous aurons accès au fameux feu de camp mais il vous sera désormais possible de poser des “checkpoints” ce qui vous évitera de devoir traverser la moitié de la map pour retrouver votre cadavre.

Les voyages rapides seront de la partie avec néanmoins quelques conditions à respecter, comme ne pas être dans une zone hostile (exit donc les échappées in extremis des donjons) ou ne pas combattre. De quoi rendre un peu plus simple la vie des joueurs quand on a conscience de la map qui risque de nous attendre. En effet, nous rappelons qu’Elden Ring est le jeu le plus ambitieux de From Software à ce jour. Pour vous seconder dans vos combats épiques, vous pourrez compter également sur le soutien des guerriers trépassés plus tôt.

Nous espérons pouvoir partager avec vous une vidéo de gameplay très prochainement car il y a fort à parier qu’elle sera disponible bientôt (peut être au Tokyo Game Show ?), histoire de faire monter la hype chez les joueurs. En attendant de nouveaux extraits, vous pouvez échanger avec nous sur vos attentes concernant ce nouveau venu. Elden Ring est toujours prévu le 21 janvier 2022 et nous croisons les doigts pour que le rendez-vous fixé soit honoré !