Dark and Darker – Sur fond d’accusations, le jeu disparaît dans les limbes

Que se passe-t-il avec Dark and Darker et le studio de développement IRONMACE ? Se distinguant avec son genre singulier de FPS hardcore fantasy, mêlant aventures en PvPvE, donjons à explorer et système d’extraction, le jeu a tout simplement disparu de Steam en dépit d’une popularité grandissante. On apprend ainsi que la police sud-coréenne a mené des investigations dans les locaux du studio, suite aux accusations de vol d’assets, de codes, et d’idées de développement du studio Nexon, datant de 2021 et renouvelées en 2022, et serait repartie avec du matériel informatique. Sur le discord dédié au jeu, les développeurs se sont fendus de cette réponse il y a quelques heures :

« À tous nos fans, nous avons récemment reçu une lettre de mise en demeure ainsi qu’un retrait DMCA (pour cause de droits d’auteur, ndr) de Nexon concernant Dark and Darker sur la base d’affirmations déformées. Nous travaillons actuellement avec notre équipe juridique pour résoudre ce problème de la meilleure manière possible. En raison de la nature juridique sensible de cette question, nous devons être prudents dans nos déclarations afin de ne pas compromettre notre position. »

Pourtant, d’après un article du journaliste James Batchelor, Nexon travaillait sur un projet de jeu nommé « P3 » en interne vers 2021. Or, à cette époque, non seulement une fuite massive sur le développement du jeu été initié par un ancien développeur, mais, en plus, le fondateur du studio IRONMACE, travaillait également sur le projet P3 avant de le quitter et fonder son propre studio la même année. Il est suggéré que le responsable des fuites, une fois viré, aurait demandé à ses anciens collègues de quitter NEXON et créer un jeu similaire à P3, or il semble bien que plusieurs développeurs ont quitté Nexon pour IRONMACE.

Ironiquement, sur leur propre site, le studio IRONMACE se présente notamment de cette façon :

« Nous sommes un groupe enthousiastes de développeurs de jeux vétérans, déçus par les pratiques d’exploitation et de cupidité que nous avons contribué à créer. Nous sommes des experts qui ont travaillé sur plusieurs des plus grands succès en Corée. Nous avons vu de première main comment les sociétés de jeux vendent leur âme pour un salaire facile. Nous sommes déçus de les voir miser sur des pratiques d’exploitation qui ressemblant de plus en plus à des casinos, au lieu d’apporter de la joie aux joueurs. »

On comprend bien que l’équipe de développement d’IRONMACE a alors quitté en bien mauvais termes le géant sud-coréen, et que le débat sur la qualification de vol reste ouvert puisque le studio assure avoir été blanchi par un audit, que l’essentiel des assets du jeu viennent de l’Unreal Engine Marketplace, que leur code a été fait entièrement à partir de rien, et qu’il a l’intention de se défendre de ces accusations. Quant au genre de jeu singulier de P3 et Dark and Darker, un studio peut-il revendiquer la propriété intellectuelle sur un genre tout entier ?

Quoi qu’il en soit, c’est là un terrible coup du sort étant donné la popularité grandissante de Dark and Darker, alors même que les fans d’Escape from Tarkov s’essaient à des jeux alternatifs sur fond de triche endémique sur le FPS de Battlestate Games. Il est toujours regrettable de voir un studio indépendant échouer, alors même que leur projet paraissait séduisant et prometteur. Mais, semble-t-il, à ceux qui observent trop la noirceur des ténèbres, celle-ci vient à eux d’elle-même, et Dark and Darker a ainsi disparu dans les ténèbres, ceux-là mêmes qui firent pourtant son éphémère succès.