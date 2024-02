No Man’s Sky – Embarquez pour une nouvelle Expédition

Décidément, l’arc de rédemption de No Man’s Sky n’en finit plus. Alors que le jeu était déjà largement revenu dans le cœur des joueurs et que tout lui avait été pardonné, une nouvelle mise à jour, nommée Oméga, vient encore enrichir l’expérience de jeu.

Une mise à jour qui apporte du nouveau contenu, de nouvelles quêtes et de nouvelles mécaniques de jeu totalement gratuitement ? Le postulat est si rare et anormal que l’on se doit de le souligner, quand des studios aux ressources honteusement plus conséquentes ne conçoivent le suivi de leur jeu qu’à travers des cosmétiques hors de prix et autres Season Pass, apportant rarement quoi que ce soit de substantiel au jeu et ses fondations.

Avec Omega, No Man’Sky offre aux joueurs une nouvelle Expédition à réaliser. Celle-ci mettra l’emphase sur la présentation des différentes mécaniques de jeu, allant du combat au craft, en passant par le commerce et l’exploration. Une véritable introduction au jeu pour les nouveaux venus, mais également une présentation du contenu accumulé en huit ans à ceux qui n’auraient pas suivi toutes les mises à jour et leurs ajouts..

C’est également l’occasion pour Hello Games d’améliorer l’accès aux Expéditions pour les joueurs et leur offrir la possibilité de mieux les préparer en amont. C’est aussi une quête de la Voie de l’Atlas retravaillée, où les joueurs doivent désormais bien réfléchir aux choix qui leurs sont imposés et leurs conséquences, avec quelques cosmétiques aux couleurs de l’Atlas à récupérer. Il y a également une amélioration de l’UI et du système de notifications, désormais plus lisibles et plus accessibles, et l’ajout de nouvelles quêtes générées de manière procédurale par les PNJ.

Mais, Oméga, c’est aussi l’arrivée des Dreadnoughts. D’imposants vaisseaux amiraux à la tête de flottes hostiles qu’il faudra affronter en s’élançant à l’assaut de leurs défenses, au travers de tranchées évoquant les défenses de l’Étoile Noire, et en les abordant, avec la possibilité de les récupérer et les ajouter à notre flotte.

Du contenu gratuit particulièrement généreux qui améliore largement l’expérience de jeu pour les vétérans comme les nouveaux joueurs.

Alors que les vaisseaux Starfield et Star Citizen sont toujours bloqués sur leurs rampes de lancement et confrontés à un amas de problèmes, la fusée No Man’s Sky continue paisiblement son chemin, huit années après son lancement. Et c’est peut-être cette modeste fusée qui restera dans les mémoires et non les colosses patauds conçus par des studios aux ressources pourtant d’un autre niveau.