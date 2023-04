Màj « Interceptor » pour No Man’s Sky – Hello Games vs the World

Avec la mise à jour Interceptor, No Man’s Sky n’en finit plus de s’épaissir au point d’être complètement transfiguré ! Seulement quelques semaines après la mise en ligne de l’extension Fractial, qui assurait la prise en compte du PS VR2, voilà que le studio Hello Games déploie un nouveau contenu destiné à prolonger l’expérience. De toute évidence, ce n’est pas la première fois dans l’histoire du jeu vidéo qu’un soft fait inlassablement peau neuve. Cependant, cet exemple est tout de même particulier car, s’il l’on fait fi d’exceptions comme la refonte totale de Final Fantasy XIV, ce projet fait office de cas d’école !

En effet, No Man’s Sky, dès son annonce, attise les convoitises et les fantasmes les plus fous. Imaginez-donc : l’exploration infinie, que disons-nous, la conquête de l’espace nous était promise ! Chaque séquence des trailers représentait un délice visuel où les différentes planètes présentaient des saveurs quasiment à portée de papilles pour les boulimiques aventuriers de l’univers que nous sommes. Un doux songe dirigeant notre regard vers les étoiles, en comptant les jours nous séparant de la sortie…

C’est alors qu’arriva août 2016 et la douche glaciale qui s’ensuivit. Au-delà du violent downgrade, finalement habituel et symbole du fossé entre marketing et réalité, c’était cette sensation de vide qui animait paradoxalement No Man’s Sky. Assurément, nous faire ressentir les sensations intersidérales représente un cadeau majestueux mais, pour le coup, nous n’en demandions pas tant…

La copie n’était pas catastrophique. Néanmoins, si nous parvenions encore à montrer certains signes de béatitude, la faiblesse technique couplée aux plaines stériles omniprésentes auront fait un mal fou à la production qui passera donc de « potentielle révolution » à « expérience sympa ne tenant pas ses engagements ». Un véritable camouflet éthique qui entraînera un afflux colossal d’injures envers le studio. L’avenir de No Man’s Sky semblait donc scellé. C’était sans compter sur la pugnacité de Hello Games qui s’apprêta à relever la tête en abreuvant les serveurs de mises à jour gargantuesques, ne se limitant pas aux corrections mineures des bugs ! À tel point que l’aventure est métamorphosée et garantit aujourd’hui des promesses tenues.

C’est en cela que la dernière amélioration, sobrement intitulée Interceptor comme nous le disions, propose de repousser encore les limites en ajoutant un fléau : la Corruption.

En plus des coutumiers compléments de flotte, on peut y découvrir des mondes teintés de violet ayant succombé au mal et peuplés de sentinelles à leur tour dépravées. Nouvelle ambiance, nouveaux antagonistes, nouveaux collectibles : tout est présent pour nous faire dévorer une facette inexplorée de l’univers imaginé par les créateurs anglais ! Néanmoins, malgré notre immuable enthousiasme, une question reste en suspens : à quel moment doit se terminer la gestation d’une oeuvre avant de la rendre publique ? Sommes-nous condamnés à nous ruer sur des prototypes dans l’unique but de devenir des bêta-testeurs gratuits ?

Toujours est-il que l’upgrade est disponible dès à présent et à vous de flâner sur des sites de crashs pour découvrir les secrets de ces vaisseaux au destin funeste, dépister de nouvelles technologies, survivre en milieu hostile…tout en profitant de divers ajustements comme les améliorations de rendu sur tous les supports (et notamment le PS VR2), des changements d’interface et de personnalisation ainsi que de quelques retouches bienvenues. Et le plus important ? C’est que, à l’instar de ses aînés, Interceptor est totalement gratuit ! No Man’s Sky poursuit son chemin sur la voie de la rédemption après des débuts houleux en se mesurant à la politique du DLC au prix honteusement élevés, 7 années après sa sortie, à contre-courant de ses congénères…

Retrouvez la liste pléthorique des changements opérés par Hello Games ici et n’hésitez pas à jeter un œil sur la dernière bande-annonce en date, concise mais bourrée de révélations !