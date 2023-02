No Man’s Sky – La mise à jour Fractal vient vous réapprovisionner en contenu gratuit

S’il fallait citer un jeu dont l’arc de rédemption pourrait susciter une honnête admiration, No Man’s Sky viendrait alors assurément à l’esprit. Après avoir fait face à un lancement laborieux en 2016, Hello Games a su redresser la barre et reconquérir le cœur meurtri de ses fans grâce à une politique de mise à jour particulièrement généreuse et constante. Et, sept ans plus tard, le titre accueille désormais sa toute nouvelle mise à jour intitulée Fractal. Au programme : nouvelles quêtes, vaisseau, compagnon, compatibilité avec le PSVR2, le tout accompagné d’améliorations pour l’expérience de jeu. On se permet également de rappeler, en l’honneur du travail accompli par le studio, que cette mise à jour, comme toutes les autres, apporte du contenu gratuitement pour tous les possesseurs du jeu. À l’ère des battle pass, season pass, boutiques et micro-transactions à outrance, il convient de tirer son chapeau (ou son casque) lorsque certains studios restent éloignés de ces pratiques prédatrices.

L’Expédition Utopie

Bakkin, un système naguère peuplé et prospère, est désormais à l’abandon. Les routes commerciales ont cessé d’être, la station spatiale est en train de pourrir, pas la moindre trace de vie intelligente en vue tandis qu’une anomalie solaire rend le craft difficile. C’est dans ce contexte que la Fondation Utopie souhaite coordonner un grand projet de rénovation. Il ne tient qu’au joueur de répondre à l’appel pour rendre à Bakkin sa grandeur d’antan.

Une nouvelle catégorie a été ajoutée dans le catalogue. Celle-ci vous permettra de retrouver vos découvertes étranges, bizarres ou impressionnantes. Qu’il s’agisse d’une planète à la végétation magnifique, de l’herbivore le plus menaçant que vous avez rencontré ou bien d’un arbre particulièrement ancien, plus rien ne sera oublié.

Amélioration des effets de lumière

La mise à jour apporte une refonte de l’étalonnage des couleurs pour les objets distants, permettant, d’après le studio, de mieux reproduire les teintes et tons de couleurs de l’univers. La gestion de la lumière semble effectivement plus maîtrisée, permettant un passage plus doux sur le noir de l’espace et les objets plus sombres, mais les sources de lumières paraissent moins chaleureuses, et il semble que l’on y perde légèrement en immersion. Chacun se fera son avis, même si dans l’espace personne ne vous entendra râler.

En outre, Fractal apporte un nouveau vaisseau à débloquer en accomplissant les quêtes pour la Fondation Utopie, une nouvelle apparence ainsi qu’un nouveau compagnon, mais accueille aussi désormais la compatibilité avec le nouveau casque PSVR2 permettant de jouer avec une résolution allant jusqu’à 4K. Le pilotage des vaisseaux et le maniement des outils et des armes est également possible avec les nouvelles manettes Sense. Enfin, l’accessibilité a été améliorée. Cela se traduit par un accès beaucoup plus simple aux options du jeu, avant de lancer une partie, et une meilleure description de ce qu’affectent les options.

No Man’s Sky va bientôt fêter sa septième année, alors que des jeux produits par des studios aux ressources plus conséquentes sont souvent débranchés bien plus tôt, non sans avoir extirpé le plus d’argent possible aux joueurs. De quoi enfiler sa combinaison, remonter dans le cockpit et s’offrir un nouveau périple dans un univers qui mérite d’être contemplé.