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L’industrie du jeu vidéo continue de broyer du noir selon un nouveau rapport

Industrie jeu vidéo rapport 2026

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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