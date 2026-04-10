The First Berserker: Khazan – Nexon réorganise l’équipe de développement

Un peu plus d’une année après la sortie de The First Berserker: Khazan développé par le studio Noeple, la maison mère Nexon dresse un bilan assez mitigé. Si la presse a été globalement élogieuse vis-à-vis du Souls-like, le public a quant à lui fait preuve d’une présence plutôt timide. En tout cas, l’engouement a été jugé en deçà des attentes de l’éditeur. Si bien que ce dernier a décidé de prendre des mesures en adéquation avec ce constat, comme l’a d’ailleurs révélé le quotidien coréen Yonnhap News.

La fin d’une étape…

Pour Nexon, The First Berserker: Khazan est un projet fini. Ou presque. En effet, on observe aujourd’hui une diminution de son équipe de développement : quand une partie reste assignée à l’œuvre, afin d’effectuer les dernières tâches, l’autre composée d’une centaine de salariés a été invitée à rejoindre le groupe de transition appelé “R Team”. Le but étant de mettre à disposition des employés expérimentés en cas de besoin sur une autre production.

Un semi-échec qui met ainsi à mal le programme qui avait été préalablement établi et dans lequel un DLC n’était visiblement pas exclu. Sans parler de la potentielle suite. Des plans bouleversés par un défaut de réception que l’on pourrait peut-être imputer à un bouche à oreille défavorable. Un bouche à oreille qui tirerait son origine d’un reproche principal : le niveau de difficulté du jeu qui aura tiraillé certains joueurs.

Mais, Neople et Nexon ont une autre explication. Pour eux, c’est vraisemblablement l’absence sur le marché chinois (lequel n’a toujours pas fourni les autorisations de vente) qui a forcément eu un impact sur les ventes globales. Pour autant, ces dernières n’ont rien d’aussi catastrophiques que ce que semble nous laisser croire le communiqué. Certes, les chiffres exacts ne sont pas connus, mais il semblerait qu’un peu plus d’1.5 million d’exemplaires se soient écoulés. Ce qui est somme toute assez honorable. Et cela aurait été sans doute suffisant si The First Berserker: Kazhan n’avait pas été un AAA.

…Mais le chemin continue !

Toujours est-il que l’ambition d’étendre l’univers du MMO exclusif à la Corée du Sud, Dungeon Fighter Online, continue. Commencée avec le jeu de combat DNF Duel (2022), celle-ci se développera désormais avec deux prochaines sorties attendues pour 2027 : le dénommé Project Overkill, un nouvel Action-RPG avec des accents beat’em up, et Dungeon Fighter: Arad, qui à première vue proposera une aventure en monde ouvert.

Deux titres qui devront obligatoirement être plus plébiscités pour que l’extension de l’univers de Dungeon Fighter se poursuive. Seulement, celui-ci a-t-il réellement le potentiel de séduction que ses créateurs lui prêtent ? Réponse dans deux ans. Mais, une chose est sûre : l’expérience acquise sur The First Berserker: Khazan aura certainement son importance.