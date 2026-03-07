On repart pour un(e) tour avec Sword Art Online: Echoes of Aincrad

C’est au début des années 2010 que nous avons découvert en France Sword Art Online. D’abord light novel, la licence s’est très vite déclinée en mangas et animes, lançant, bien qu’il n’en fasse pas partie lui même, paradoxalement, la mode du genre Isekai (littéralement « autre monde »). Plus de quinze ans plus tard, l’univers continue de s’étendre avec de nouveaux arcs narratifs, des films et, bien sûr, des jeux vidéo. Un univers cross média donc qu’on aura dès cet été l’occasion de retrouver puisque Bandai Namco vient d’annoncer Sword Art Online: Echoes of Aincrad, une nouvelle aventure qui nous fera explorer son emblématique donjon.

Un retour aux origines de la saga donc, quand les joueurs se sont retrouvés coincé dans le MMO en réalité virtuelle, risquant leur vie à chaque instant (la mort dans le jeu signifiant la mort dans le monde réel également) en attendant que les meilleurs combattants de ce mondent puissent venir à bout de l’Aincrad et terminer la partie. Sauf que, contrairement aux précédents titres de la licence, Echoes of Aincrad ne nous proposera pas de suivre les péripéties de Kirito, Asuna et toute leur clique. De quoi offrir un second souffle à la saga qui, en jeu vidéo du moins, commençait à sérieusement tourner en rond.

Sword Art Offline

Comme son nom ne le laisse pas penser, il convient de préciser que Sword Art Online: Echoes of Aincrad n’est pas un jeu en ligne. Il s’agit bien d’un action-RPG classique dans sa forme, avec une histoire à suivre et une conclusion à l’aventure. Une fois notre avatar créé, nous pourrons donc découvrir l’univers de la première saison de Sword Art Online sous un nouvel angle, en parallèle de l’intrigue dépeinte dans l’anime donc. Nous serons par ailleurs accompagnés par un partenaire durant toute notre aventure, le système de combat reprenant la mécanique de Switch présente dans l’œuvre.

En pratique, elle consiste à ouvrir la garde de l’adversaire à l’aide d’une compétence adéquate pour permettre à notre allié d’infliger des dégâts importants. Un principe simple, sur le papier du moins, qui pourrait se révéler bien plus technique si on en croit l’orientation prise par les développeurs pour leur jeu. Car cette première présentation nous permet aussi d’apprendre que le titre, de par sa direction artistique, son atmosphère ou son système de combat entraperçu, semble flirter avec le Souls-like.

En ce sens, on peut déjà imaginer que les différents boss rencontrés dans les cent étages de cette tour (si le titre nous en propose bien cent) devraient nous offrir quelques moments tendus, où la moindre erreur dans notre esquive, parade ou contre pourrait s’avérer fatale. Il faut dire que Bandai Namco a désormais une certaine expertise dans le genre en ayant édité notamment les excellents Dark Souls, mais aussi développé le plus discutable Code Vein II. Rendez-vous est donc pris pour le 10 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC pour voir de quel côté penchera Echoes of Aincrad.

Histoire parallèle

La sortie du jeu ne sera pour autant pas le seul événement autour de Sword Art Online qui se produira cet été. En effet, Echoes of Aincrad va également se décliner en un film d’animation d’un peu moins de deux heures intitulé Unanswered//butterfly. Emirun et Rex, les deux protagonistes du film, se retrouveront eux aussi coincés dans le VRMMO, pendant les événements de la saison une de la série et devront se battre pour survivre. Mais les monstres ne sont pas les seuls ennemis et un mystérieux tueur de joueurs, un PK, massacrera les amis de nos deux héros qui, dans leur quête de vengeance, finiront par faire la rencontre de Kirito et Asuna.

Cette nouvelle intrigue imaginée par Keisuke Makino (Irina: The Vampire Cosmonaut) et Tadahiro Yoshihira (Star Wars Visions), sera mise en image par Polygon Pictures (Ajin, Ronja : fille de brigand, Knights of Sidonia…) sortira donc conjointement au jeu, au Japon du moins, le 10 juillet 2026 en attendant qu’un probable distributeur n’annonce la sortie dans les salles obscures françaises. Il est à noter d’ailleurs que le film, servant finalement de promotion pour le jeu vidéo, sera aussi inclus dans l’édition Ultimate d’Echoes of Aincrad.