Sword Art Online Fractured Daydream – Enfin online !

C’est l’un des paradoxes les plus étonnants de l’industrie du jeu vidéo : bien que Sword Art Online narre les aventures de jeunes joueurs coincés dans un MMORPG, en plus de dix ans d’adaptations vidéoludiques (sept jeux PC et consoles différents), aucun titre issu de la licence n’a encore proposé de jeu en ligne ! Ce sera enfin le cas avec la sortie de Sword Art Online Fractured Daydream.

Sans être le MMORPG qui serait fidèle à la série, ce prochain jeu Sword Art Online proposera jusqu’à cinq équipes constituées chacune d’un à quatre joueurs de se rencontrer dans des donjons leur permettant d’affronter des ennemis surpuissants. Ce sera donc jusque vingt joueurs qui pourront se croiser sur les terres virtuelles de SAO. Un premier pas online un peu timide, mais un premier pas tout de même.

« Galaxia, un nouveau système permettant aux joueurs de revivre les événements du passé, vient d’être intégré à ALfheim Online. Malheureusement, il devient incontrôlable et se met à happer des joueurs venus de lieux et d’époques différentes ! S’il veut restaurer le temps et l’espace, Kirito devra s’associer à ses amis disparus… mais aussi ses ennemis. »

L’astuce scénaristique brisant l’espace-temps permettra à Sword Art Online Fractured Daydream de proposer des personnages jouables issus des différents arcs de l’anime, Kirito et Asuna, bien entendu, mais aussi Agil, Sinon, de l’arc Phantom Bullet, ou encore Leafa ou Oberon… Dans les faits, tout indique que le jeu sera un Monster Hunter-like, et comme d’habitude avec la partie jeu vidéo de la licence, le trailer laisse à penser que le titre sera un peu en retrait techniquement. Pour sa défense, Sword Art Online Fractured Daydream est annoncé comme supportant le crossplay, ce qui peut expliquer en partie des performances moindres.

Le jeu sortira ainsi sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Switch le 4 octobre prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes et permettent, pour les deux formats les plus coûteux (Digital Deluxe et Digital Premium, respectivement étiquetés à 85€ et 100€ pour plus ou moins de contenu numérique), un accès anticipé de trois jours au jeu – bonus foncièrement inintéressant, mais désormais traditionnellement accolé aux éditions de jeux les plus chères.