Fairy Tail 2 – Une suite directe et quelques réserves

La licence Fairy Tail, qui s’apprête à revenir hanter les ondes de la TV japonaise avec les Quêtes de Cent ans (et dont les trois premiers épisodes se proposeront en avant-première ce 22 juin dans certaines de nos salles obscures), vient d’attirer l’attention sur une nouvelle adaptation vidéoludique. Sobrement intitulé Fairy Tail 2, ce nouvel opus fera logiquement suite à l’épisode sorti en 2020. Avec cette entrée attendue pour l’hiver prochain (la date exacte restant encore à définir), Fairy Tail 2 enverra les joueurs (re)vivre l’un des segments primordiaux de la série originelle, le dernier à vrai dire : l’arc de l’empire Arbaless, dans lequel Natsu et comparses se confrontent au grand antagoniste de l’histoire, Zelef.

À travers une aventure, dans laquelle on nous promet d’arpenter de grands espaces, le joueur sera ainsi propulsé aux commandes de notre ami des dragons, mais pas seulement puisqu’il pourra également être au contrôle d’un des personnages qui accompagne le héros (à l’instar de Julia et Wendy). Un casting que l’on engagera non plus dans des combats au tour par tour, comme dans le premier épisode, mais dans des affrontement en temps réel. Un changement bénéfique ? Ce n’est pas la vidéo diffusée au cours du dernier Nintendo Direct du 18 juin qui nous le dira.

Outre l’histoire principale, ce Fairy Tail 2 proposera également un « épilogue » propre. Une initiative intéressante qui permettra logiquement de jouer la carte de l’originalité. Maintenant, il faudrait qu’elle soit parfaitement exécutée, ne se contentant pas d’être superficielle. Ce qui, si l’on se fie à nos croyances (totalement subjectives, bien entendu) a de fortes chances d’arriver. Certes, on le répète, le jeu n’ayant été qu’annoncé, on n’a aucun élément consistant à exploiter. Néanmoins, les rapides images publiées nous amènent malgré tout vers la voie de la réticence.

En effet, il est totalement impossible de ne pas le rapprocher de son prédécesseur. Du moins, sur un plan graphique, qui là encore semble un peu faible. Mais, peut-être n’est-ce qu’une impression et qu’il faudra attendre sa parution sur PS5, PS4, PC (Steam) et Switch d’ici cet hiver pour en avoir le cœur net.