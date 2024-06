Ace Attorney Investigations Collection – Aucune objection !

Voilà une annonce du dernier Nintendo Direct à laquelle on n’a aucune objection : les deux jeux de la série Ace Attorney Investigations vont avoir droit à une sortie sur consoles et PC en septembre prochain. Le premier spin-off de la saga Ace Attorney était paru en 2010 sur Nintendo DS sans traduction française, et le second volet n’a jamais été disponible en dehors du Japon. Les fans des aventures de Phoenix Wright seront donc ravis de pouvoir enfin découvrir ces épisodes quasiment inconnus dans nos contrées.

Les deux titres, Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur, nous proposent de quitter le tribunal pour mener l’enquête. Comme leurs noms l’indiquent, on va jouer non pas Phoenix Wright mais son rival, le procureur Benjamin Hunter, dans sa première mission. Autre particularité par rapport aux opus de la saga principale : cette fois-ci, on contrôle notre héros à la troisième personne et on peut se balader à notre guise dans les différentes scènes de crime pour les passer au peigne fin.

Comme dans chaque épisode, notre personnage aura droit à son propre gameplay pour élucider les enquêtes. Hunter se sert de sa logique, c’est-à-dire qu’il faudra analyser différentes pistes et les combiner pour progresser dans la résolution des énigmes. Enfin, une phase de confrontation permet de mettre les différents suspects face à leurs contradictions, sur le même modèle que les procès iconiques des jeux Ace Attorney.

Pour le passage en HD, c’est Tatsura Iwamoto, le designer de la saga, qui a dessiné les nouveaux visuels des personnages. Les animations sont également plus fluides, et les expressions plus riches. Il sera quand même possible de revenir aux sprites pixelisés de 2010 à tout moment selon les goûts de chacun. On note aussi des améliorations d’ergonomie pour accéder plus facilement au chapitre de son choix.

D’autres bonus ont été ajoutés à cette collection : une galerie avec des centaines d’illustrations, concept arts et animation, et une bibliothèque de musiques avec des compositions originales du jeu et des versions orchestrales.