Ys X : Proud Nordics – Pour un nouveau voyage ?

Alors qu’il vient tout juste de débarquer dans nos contrées ce 25 octobre 2024, Ys X est aujourd’hui destiné à une nouvelle sortie sous une forme un peu différente. Nihon Falcom, son développeur et éditeur, vient en effet d’annoncer l’arrivée prochaine de sa version augmentée en l’année 2025. Une production qui visera exclusivement le Japon, avant d’être (on l’imagine) proposée au reste du monde quelques mois après.

De son nom quelque peu revisité, Ys X : Proud Nordics se démarquera semble-t-il de la première version par son contenu. Et, tel que nous le décrit Falcom, cette nouvelle mouture promet plus que de simples ajouts de plaisance, et proposera de fait une expérience un peu plus complète. En tout cas, il sera probablement à même de donner aux joueurs déjà conquis une raison de plus pour replonger dans ce dixième opus. Et il faut dire que le programme, bien qu’un peu dans le flou actuellement, peut légèrement titiller.

Car, en plus de (re)vivre la même aventure que précédemment, Adol et Karja auront cette fois-ci droit à une nouvelle histoire. Un récit supplémentaire qui conduira nos deux protagonistes vers les ruines de l’île d’Aland. Et si l’on ignore encore tout des nouvelles péripéties en question, on sait néanmoins qu’un certain personnage, un mystérieux « utilisateur de mana », en sera le centre. Une nouvelle tête qui sera sûrement celle qui apportera avec elle la nouvelle mécanique de jeu (« Mana Actions ») qui est également mise en avant par Falcom.

Ainsi, Proud Nordics tend à proposer un gameplay amélioré, mais aussi une vaste terre à explorer ainsi que d’autres éléments capables d’apporter à la fois amusement et challenge. C’est alors que l’on verra l’émergence de boss et arènes inédits, sans oublier les nouvelles activités qui attendent les joueurs, à l’instar des courses de Mana Ride. De quoi totalement sublimer la version initiale, déjà plus que sympathique ?

On verra bien. Toujours est-il que ce Ys X Proud Nordics peut poser un léger problème au sein de la communauté. Certes, aucune date n’a encore été annoncée pour les sols hors-japon, mais l’annonce quant à l’existence d’une nouvelle version d’un jeu que certains viennent tout juste de lancer n’est-elle pas fâcheuse ? D’autant que cette façon de faire (cette ressortie donc) semble quelque peu détonner avec les pratiques jusqu’ici connues de Falcom…