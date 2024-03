Persona 3 Reload – Enfin une réponse pour l’épisode Aigis

On le sentait venir à des kilomètres. On le redoutait même, tant l’absence des contenus supplémentaires de Persona 3, et notamment la version FES sortie sur PlayStation 2 à la fin 2008 chez nous, était absurde. Atlus ne nous a pas déçu, hélas pourrait-on dire, en nous vendant encore une version de plus pour toujours plus faire craquer ses fans à travers le globe. Vous l’aurez compris, Persona 3 Reload, sorti en janvier dernier sur PlayStation, Xbox et PC, va avoir droit au contenu additionnel que tous regrettaient de ne pas avoir nativement sur leur copie.

Mais une fois n’est pas coutume, point de version « Royal » ou complète à repayer au prix fort. En effet, l’éditeur à choisi cette fois de nous le proposer via un Season Pass qui déploiera son contenu en trois phases successives. Mais que va bien pouvoir proposer l’éditeur japonais à ses fans pour leur redonner le goût de repartir au lycée ?

C’est donc dès le 12 mars que la fête commencera, si l’on peut dire, avec la possibilité de déverrouiller des musiques de persona 5 Royal et Persona 4 Golden. Ces morceaux, à écouter dans le Tartare incluront les emblématiques chansons Life Will Change ou Backside of the TV notamment. Toujours dans l’idée de siphonner au maximum sa poule aux œufs d’or, en mai prochain, la seconde vague du Season Pass permettra d’inclure à Persona 3 Reload des costumes et thèmes musicaux issus de la Chambre de Velours.

Bref, jusque-là, il n’y a vraiment pas de quoi fouetter un chat, ni même chauffer la moindre carte bleue. Mais c’était sans compter sur la dernière vague, prévue pour septembre 2024, qui ajoutera le contenu « The Answer », centré sur l’attachante androïde Aigis. Evidemment, comme Persona 3 Reload, ce DLC bénéficiera des mêmes mises à jour techniques et ajouts de confort.

Si vous n’avez pas joué à cette extension lors de sa sortie initiale, son scénario se déroule après la fin de l’intrigue principale, et nous place dans la peau d’Aigis qui devra s’employer afin de libérer les autres membres du SEES piégés dans une boucle temporelle. Ainsi, il conviendra d’explorer les Abysses du Temps à la recherche de réponses (sur le passé de nos héros notamment), ces abysses se présentant sous la forme de mini donjons à la sauce Tartare.

Bref, maintenant qu’on a fait le tour de ce qui nous attend dans les prochains mois, c‘est le moment de se fâcher tout rouge, et à commencer à cause du prix à débourser pour accéder à ces contenus. En effet, le Pass d’extension à Persona 3 Reload sera facturé 34,99 euros, soit, si on y ajoute le prix du jeu régulièrement constaté, près de 100 euros pour une version presque complète.

Presque car même ainsi, nous n’aurons toujours pas accès à la version « All Inclusive » de Persona 3, les éléments proposés par la version portable (et notamment le personnage principal féminin supplémentaire) ne seront toujours pas au rendez nous de leurs promesses d’un Persona 3 ultime. Toutefois, et c’est tout de même à noter, les joueurs abonnés au Xbox Game Pass Ultimate auront quant à eux accès à ces contenus sans frais supplémentaires jusqu’en janvier 2025.

On ne va pas se le cacher, on a beau être ravi que Persona 3 Reload puisse accueillir l’excellent scénario d’Aigis, on a un vilain goût d’amertume en bouche, avec la sensation que ce contenu a été volontairement amputé de la version développée, pour mieux nous la vendre par la suite (les éléments déterrés dans le code du jeu par certains dataminer allant dans ce sens aussi). Quoique, au moins, cette fois, on ne sera pas obligé de racheter une version complète pour y accéder, c’est toujours bon à prendre…