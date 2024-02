Shin Megami Tensei V: Vengeance – une « Megatonne » de nouveautés

On nous a refait le coup. Chez Atlus, on n’est pas avare en DLC et « nouvelles » versions de leurs jeux, on le voit déjà assez souvent avec la série des Persona dont, par exemple, une quatrième itération du troisième opus vient de sortir, mais il faut bien reconnaitre que l’on n’a pas totalement vu venir l’arrivée prochaine d’un Shin Megami Tensei V: Vengeance qui rebat les cartes du jeu sorti en 2021.

D’un autre côté, nous sommes aussi responsables de cette profusion de mises à jour, notre compte en banque se vidant assez facilement de ses devises à l’évocation d’un nouveau titre estampillé Atlus. Il faut dire que les scénaristes nous gratifient souvent d’histoires et d’univers très bien écrits, et y replonger, surtout pour en découvrir de nouveaux pans, est toujours un plaisir en soi.

Aujourd’hui, quand on évoque Persona 5 par exemple, rares sont ceux à préférer l’opus de base, la version « Royal » lui ayant tellement apporté qu’elle en devient obsolète. Une mécanique que l’on retrouve pour de nombreux titres majeurs du studio japonais et qui, on l’espère, pourrait permettre à Shin Megame Tensei V: Vengeance d’entrer dans une autre dimension.

L’opus de base est déjà très réussi, avec une note Metacritic à 84 % (mais plus mesurée pour les joueurs, ceux-ci lui ayant attribué un honorable 7,5/10) et ses ventes sont honorables (le titre ayant dépassé le million d’exemplaire écoulés). Pour autant, on a l’impression que les développeurs ne se sont pas totalement reposés sur leurs acquis pour cette réédition.

En effet, Shin Megami Tensei V: Vengeance embarquera un tout nouveau scénario accessible via un personnage jouable supplémentaire à sélectionner en début de partie. Cette « voie de la vengeance », en opposition avec la « voie de la création » qui correspond au jeu de base, apportera notamment d’autres rencontres, lieux à visiter, démons à occire et un donjon inédit. Du côté du scénario, si la base est identique entre les deux voies, les différences devraient se faire de plus en plus sentir à mesure qu’on approchera de son terme.

Aussi, l’exploration, et le gameplay de manière générale, devrait être légèrement remanié afin de corriger certains défauts et maladresses. Bref, on nous tease là une version « ultime » de ce dernier Megaten (avec même un doublement de sa durée de vie, plutôt logique puisqu’incluant une histoire de plus) sur laquelle on a déjà hâte de poser nos démoniaques paluches.

D’ailleurs, les bonnes nouvelles venant rarement seules, beaucoup plus de joueurs auront l’opportunité de découvrir l’univers apocalyptique, et pourtant pas si éloigné de notre société moderne, de la licence. En effet, Shin Megami Tensei V: Vengeance, qui sera disponible le 21 juin 2024, ne sera cette fois pas une exclusivité Switch et paraitra également sur les consoles PlayStation, Xbox et PC.

Une date qui nous évoque une autre sortie qui risque de complètement éclipser celle du titre d’Atlus, un certain Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Il y a même fort à parier que l’extension de FromSoftware monopolise complètement à la fois le temps des joueurs, mais surtout l’espace médiatique du mois de juin. Une raison suffisante pour repousser (ou mieux, avancer) la date de Shin Megami Tensei V: Vengeance ? Maintenant que l’idée est lancée…