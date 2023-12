Metaphor: ReFantazio – Plus qu’un Persona ?

Révélé à l’été 2023, le RPG fantastique Metaphor: ReFantazio nous a été montré à nouveau au cours des Game Awards du 8 décembre dernier pour, entre autres, prendre rendez-vous à l’automne 2024 sans pour autant fournir une date précise à exploiter. Quelques jours après, Atlus et le développeur Studio Zero ont fait une nouvelle sortie publique pour dévoiler quelques éléments supplémentaires.

Avec la diffusion d’une vidéo de 14 minutes donnant la parole aux créateurs, Metaphor: ReFantazio offre notamment une vue sur son univers. Et le cadre que l’on nous présente est digne d’appartenir à tout conte de fée qui se respecte. La présence de la magie va alors de soi. Cependant, elle est soumise à une restriction : au fil du temps l’art magique s’est perdu et le seul moyen d’y accéder réside en la possession d’équipements bien spécifiques.

Autrefois prospère, le royaume d’Euchronia s’est peu à peu dégradé invitant la corruption, l’injustice et la discrimination en son sein. Et le trouble qui ronge le royaume se retrouve exacerbé par un événement tout particulier : le roi n’est plus, il a été assassiné, et le prince est moribond. C’est dans ce contexte que notre héros devra faire ses preuves. En quelque sorte, cette situation chaotique qui sert de base à l’histoire contribue à infléchir le récit vers un aspect initiatique.

Et pour cause, le protagoniste, accompagné d’une fée nommée Galica dans une « course à l’élection pour désigner le nouveau dirigeant », semble être le symbole des maux qui ravagent le pays. Sa tribu, par exemple, cristallise le mépris de tous. Un mépris qui, on l’imagine, s’effacera au fil de la progression et, surtout, des voyages (un ingrédient important des récit initiatiques) qui l’attendent. Ainsi, les exploits qu’il sera amené à accomplir devraient ainsi lui faire gagner la confiance des huit peuples aux caractéristiques physiques bien distinctes (ailes, oreilles pointues…) qui habitent le royaume. De réprouvé il accédera à la renommée et apportera la paix dans le royaume. Tout du moins, on l’imagine…

Et pour que cette reconnaissance soit effective, on devrait forcément le ressentir dans le gameplay. Ce qui ne sera pas si difficile au vu de la formule utilisée, qui est logiquement celle d’un Persona. Cette dernière reprendra donc les principes des liens sociaux que l’on pourra approfondir, le système de temps qu’il faudra gérer, mais aussi les règles des combats. Du moins, en grande partie, car il y aura une certaine nouveauté : la manière d’aborder un ennemi sera laissée au choix des joueurs.

Les développeurs offrent ainsi aux participants la possibilité d’adapter le titre à leur style de jeu. Évidemment, on retrouvera le traditionnel tour par tour, mais au-delà de ça, il y aura également cette faculté d’engager les hostilités façon hack’n slash, et donc préférer le combat en temps réel. Cependant, on nous laisse entendre l’existence de limites. En substance, le niveau des adversaires sera une condition : moins il est élevé et plus il sera aisé de l’engager via l’affrontement direct.

Une initiative qui vise probablement à attirer un public plus large en apportant une certaine variété… Néanmoins, ce ne sera certainement pas facile. Le but de Studio Zero se résumera à harmoniser ces deux systèmes et faire en sorte que l’un ne détonne pas par son incomplétude. Et puis, l’autre crainte que l’on peut avoir vis-à-vis de ce Metaphor, c’est évidemment sa proximité avec son modèle. Il lui sera en effet difficile d’échapper à la comparaison, tant la série Persona a marqué le genre du RPG.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir comment Atlus pourra éviter de tomber dans le piège de la redite. Soyons donc attentifs aux prochaines communications à son sujet. Et il y a encore des choses à en dire. Le gameplay et son univers n’ont pas encore révélé tous leurs secrets. Mais si l’on se fie à ses années de gestation – n’a-t-il pas été annoncé il y a quelque dix années maintenant ? – , on peut croire à une richesse certaine.