Persona 6 – Champ de bataille de la guerre des consoles

La saga Persona, bien que particulièrement centrée sur la culture japonaise, tant au niveau du propos qu’au niveau du gameplay (avec en son cœur une grosse partie de dating-sim et de visual novel), se montre plus populaire à chaque itération. La série a atteint une reconnaissance mondiale, y compris au niveau du grand public, avec Persona 5, dont le succès a donné lieu à une version étendue et localisée, Persona 5 Royale. Nul ne doute qu’il y aura donc tôt ou tard un Persona 6.

Et bien que rien n’ait encore été annoncé par Atlus, une bataille de la guerre des consoles, celle opposant la Xbox de Microsoft à la PS5 de Sony, se déroule déjà sur le terrain de ce futur Persona 6. Au printemps dernier, un « insider » bénéficiant d’une certaine cote de confiance évoquait une sortie de Persona 6 pour 2024, avec une exclusivité au moins temporaire pour PlayStation.

Une sortie qui n’aurait rien de surprenant, les consoles Sony étant le lieu d’accueil naturel du JRPG, comme le montre encore aujourd’hui l’exclu Final Fantasy XVI – si ce dernier peut encore porter l’étiquette JRPG (mais c’est un autre débat…). Cependant, ce serait aussi oublier les efforts fournis par Microsoft pour « japaniser » son catalogue, avec, justement, l’arrivée du MMORPG Final Fantasy XIV sur ses machines, mais aussi la présence de la saga Yakuza dans sa totalité, ou encore l’arrivée récente des Persona 3 et 4 sur le Game Pass.

Yakuza et Persona, deux séries de jeux dont les studios (respectivement Ryu Ga Gotoku et Atlus) sont des entités de chez SEGA, avec qui Microsoft n’arrête pas de resserrer ses liens. Les rumeurs d’un rachat du premier par le second sont d’ailleurs récurrentes. Dans ce contexte, l’exclu de Persona 6 chez Sony parait moins évidente.

Et justement, dans le podcast XboxEra de chez Resetera, Shpeshal Nick, autre insider qui n’a pas l’habitude de lancer des rumeurs à la légère, explique avoir reçu un message l’informant de l’arrivée de Persona 6 « Day One » sur Xbox. Il précise bien qu’il est question de la Xbox, et pas du Game Pass. Parle-t-on ici d’une sortie conjointe Xbox et PlayStation ? D’une exclu temporaire sur la console de Microsoft ? Ou simplement d’un bruit qui court et qui ne se confirmera pas ? On comprend, dans tous les cas, l’intérêt que peuvent avoir les industriels à faire fuiter certaines infos dans le cadre de bataille de communication au sein de cette guerre des consoles…

De toutes façons, Persona 6 est encore loin devant nous. S’il devait sortir pour 2024 – et on émettra de gros doutes sur cette fenêtre – ce ne serait pas avant la fin de l’année. Avant cela, le remake de Persona 3, Reloaded, va voir le jour, et Atlus – selon d’autres rumeurs encore – devrait annoncer de nouveaux remakes d’anciens épisodes, ainsi qu’un jeu de combat façon P4 Arena avec les personnages de Persona 5…