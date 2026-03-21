Neptunia Unlimited – retour à Gamindustri avec un nouvel opus numéroté

Neptunia… voilà un nom qu’on entend (presque) chaque année. Pourtant, la licence stagne. En même temps, voilà plus de dix ans qu’elle n’existe que par des spin-offs et des remakes. Et bien, c’est fini : avec Neptunia Unlimited, Compile Heart signera le cinquième épisode principal de la saga. Avec une sortie prévue pour le 27 Août au Japon, le jeu devrait être disponible sur les plateformes de Sony et Nintendo.

Pour rappel, la licence mettait en scène la Guerre des Consoles sous forme métaphorique, en incarnant les différentes machines sous la forme de mignonnes jeunes filles. Chacune des quatre protagonistes représentait une console majeure de l’époque, et était associée à l’une des régions du monde de Gamindustri. Dans ce nouvel opus, elles devront une nouvelle fois unir leurs forces pour faire face à l’apocalypse, manifestée sous la forme d’une météorite menaçant l’intégralité de Gamindustri.

Pour ce qui est des mécaniques, la bande-annonce reste bien chiche en information. Toutefois, on y aperçoit déjà la grande nouveauté de cet opus : le vol. Le joueur pourra prendre le contrôle des différents personnages dans les airs, que ce soit pour se déplacer ou pour combattre. Une donnée essentielle, puisque la licence abandonne définitivement le système tour-par-tour pour complètement assumer une formule A-RPG.

Avec Neptunia, rejeter la modernité, accueillir la tradition.

Neptunia, avec son ton humoristique et toutes ses références méta, est une licence qui doit prendre en compte l’évolution de son milieu. C’est quelque chose que Compile Heart avait déjà bien compris avec Neptunia Virtual Stars, qui mettait en scène les héroïnes de la licences avec des vtubers populaires. Dans ce nouvel opus, ce sont quatre nouveaux CPUs qui seront introduites : Ciel représentera la PS5, Rouge, la Nintendo Switch, Anna et Lot, la Xbox Series.

Il est certain que Compile Heart vise à moderniser la formule, ne serait-ce qu’en privilégiant la formule A-RPG pour un épisode de la licence principale. Toutefois, la licence reste résolument ancré dans un modèle économique très classique, qui détonne avec le paysage actuel des jeux de ce type visant un public niche. Après le succès de Genshin Impact, beaucoup des jeux du genre ont préféré le modèle du gacha, or, mis à part un pass saisonnier annoncé à demi-mot, Compile Heart semble rester très sage.

On ne va pas espérer que Neptunia Unlimited soit un jeu visuellement ou mécaniquement exceptionnel. La licence Neptunia n’a jamais eu cette vocation, brillant bien plus par son charme et le sentiment de complicité que pouvait ressentir le joueur qui comprenait les diverses références et parodies qui se cachaient dans les dialogues et les concepts du jeu. La réussite de Neptunia Unlimited vis-à-vis du public de la licence se jouera surtout dans sa capacité à apparaître authentique, à sortir du lot face à la flopée de spin-offs sortis depuis Hyperdimension Neptunia VII.

Avec une sortie prévue pour le 27 Août, Compile Heart a annoncé que le jeu serait disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Playstation 4 et Playstation 5. Il y aura également une édition spéciale du jeu, qui contiendra une jaquette alternative, un artbook, un pass saisonnier ainsi qu’une carte à jouer promotionnelle. Bien qu’une sortie occidentale n’ait pas encore été annoncée, la licence a déjà su s’exporter, et les designs des personnages, bien plus sages que par le passé, laissent entendre que le studio prévoit déjà de braver les censeurs de Nintendo of America.