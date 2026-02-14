Bulkhead revient de loin et annonce Wardogs, un FPS à 100 joueurs

Annoncé le 5 Février 2026, Wardogs est le nouveau FPS du studio britannique Bulkhead, édité par Team17. Ce sera un shooter tactique à grande échelle, inspiré d’un mod de Arma 3, porté par un studio qui a traversé pas mal de turbulences ces dernières années.

La guerre ne change jamais, ou presque

Un Battle Royale ? Un Extraction Shooter ? Que nenni! Bulkhead revendique une nouvelle approche du FPS à grande échelle, articulée autour d’un concept limpide : cent joueurs, répartis en trois équipes et une zone à contrôler.Le mode de jeu s’inspire directement de King of the Hill, un mod communautaire de Arma 3 crée par Sa-Matra, avec qui le studio collabore directement. Une zone de contrôle de 2×2 km est générée aléatoirement sur une carte de 256km². L’équipe qui maintient la plus forte présence dans cette zone accumule des points, et la première à en atteindre 100 remporte la partie.

Le terrain de jeu est planté dans les montagnes de d’Europe de l’Est, au milieu de friches industrielles héritées de l’ère soviétique. C’est donc au sein (ou autour) d’usines désaffectées, de complexes miniers à l’abandon et de blocs d’habitations rongées par le temps que les affrontements se dérouleront. Le champ de bataille sera destructible et évolutif : on détruit, construit et on fortifie des bases avancées.

Lord of War

Wardogs nous promet une variété d’approches qui rappelle davantage Arma ou Battlefield dans ses meilleurs jours. Au cours de la partie, une « Hot Zone » fera régulièrement son apparition et toutes les actions au sein de celle-ci vous permettront de doubler vos gains. Toutes les actions seront récompensées — surtout celles qui impliquent le jeu en équipe— et vous permettront d’investir dans un meilleur équipement, des véhicules d’attaque ou de transport, de construire une base sur un point d’étranglement pour ralentir la progression ennemie.

Le studio compte sur ce système pour renforcer le jeu en équipe et renouveler sans cesse l’intérêt des joueurs qui ne devraient pas vivre deux fois la même partie. À noter que l’argent engrangé ne se réinitialisera pas en fin de partie. C’est un système persistant où l’économie et le déroulement des parties sera entièrement géré par la communauté.

Côté technique, le jeu tourne sur le « War Dynamics Framework » conçu en interne et bâti sur l’Unreal Engine 5. Le studio annonce l’avoir développé avec des spécialistes en aérospatiale et en ballistique afin de renforcer la crédibilité des comportements des armes et des véhicules. Une promesse ambitieuse qui devra cependant faire ses preuves en conditions réelles.

La fin de la tourmente pour Bulkhead?

L’histoire de Bulkhead mérite un détour. Fondé en 2014 à Derby, le studio s’est fait connaître en 2016, avec l’excellent The Turing Test, puis Battalion 1944, un FPS multijoueur compétitif qui a connu un bref succès à sa sortie en 2018, avant de s’écrouler à cause de nombreux soucis techniques et d’une concurrence bien trop rude.

S’en est suivi une série de montagnes russes corporatives : partenariat infructueux avec Square-Enix en 2018, rachat par Splash Damage et Tencent en 2022, collaboration sur Transformers: Reactivate jusqu’à son annulation puis licenciements en 2024. En décembre 2025, coup de théatre : Tencent revend Bulkhead à un consortium mené par ses propres dirigeants nommé Super Media Group (dont ils sont actionnaires majoritaires), avec Everplay Group, maison mère de Team17 (vous suivez toujours?) et HIRO Capital comme investisseurs minoritaires. Le studio retrouve le contrôle créatif, bien que Team 17 cumule les casquettes d’éditeur et d’actionnaire. Wardogs est le premier projet de ce « nouveau » Bulkhead.

Le concept est donc séduisant et à de quoi combler un manque dans le paysage des FPS actuels, surtout avec un Battlefield 6 qui peine à maintenir sa base de joueurs ou parce que des jeux comme Arma et Squad sont peut-être trop axés simulation pour attirer le grand public.

Certaines inquiétudes demeurent, notamment en ce qui concerne les exigences matérielles annoncées pour l’accès anticipé : un i7 12700K et une RTX 3070 et 16GO de RAM pour jouer en Medium en 1440p risque d’en refroidir plus d’un. L’accueil mitigé de Battalion 1944 invite aussi à la prudence. Wardogs sera disponible en accès anticipé, courant 2026 mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour obtenir une chance de participer aux playtests qui commenceront très bientôt.