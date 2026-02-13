John Wick – Le Baba Yaga cible enfin nos machines

Que John Wick ait enfin un jeu AAA à sa juste mesure, et non une proposition insolite à la John Wick Hex, on le savait déjà depuis quelques semaines. Seulement, on demeurait encore aveugle sur ce qui nous serait exactement annoncé. Et si, on n’est pas plus avancé pour le moment, on a néanmoins eu ce que l’on voulait : voir un Keanu Reeves, enfin jouable, prêt à se donner à 100% pour conserver sa vie menacée par une horde de tueurs.

Du cinéma sur nos consoles

C’était l’une des dernières annonces du State of Play de ce 12 février, arrivant tout de suite après une séquence légèrement verrouillée par Konami. Ainsi, comme une promotion digne d’annoncer une suite cinématographique à la saga de films d’action initiée par Chad Stahelski, le titre (sans nom précis pour le moment) a probablement été accueilli par le fan comme un rêve enfin bientôt réalisé.

Et si la série semblait quelque peu s’essouffler (du moins, est-ce un avis somme toute personnel), donnant probablement peu envie de retourner dans les salles obscures pour un cinquième opus, on ne peut que s’enthousiasmer quant à la venue prochaine du Baba Yaga sur nos machines : ça castagne, la nervosité est présente et, évidemment, ça joue de l’arme à feu en combat rapproché. Tout comme la formule originale, finalement…

Seulement, le problème se situe peut-être là. N’y-a-t-il pas un risque, en effet, pour que John Wick le jeu soit prisonnier de John Wick le film ? Et certains éléments peuvent aller dans ce sens. À commencer par son scénario, qui sera écrit en étroite collaboration avec Lionsgate et Chad Stahelski. Ce qui présage donc une continuité, et certainement un manque de liberté (les ayant-droits voulant garder la main), avec ce qui a initialement été établi en 2014. D’ailleurs, c’est ce qui nous est confirmé par l’article publié sur le PlayStation Blog.

Alors oui, cela peut-être une qualité quand le traitement suit. Cependant, c’est une chose qui n’arrive que trop rarement. Car, dans la plupart des cas, ce travail de déclinaison se traduit bien souvent par l’émergence d’un produit bourré de fan service, destiné à caresser dans le sens du poil tout un public d’initiés, en recourant notamment aux clins d’œil jusqu’à saturation. Dès lors, la plus-value devra obligatoirement se trouver dans le gameplay. Un rôle qui reviendra tout logiquement à son développeur : Saber Interactive, dont les titres adaptés de licences (World War Z et Evil Dead: The Game) ont pour l’instant peu convaincu. Mais, on en convient, la configuration étaient largement différente : ces derniers étaient essentiellement multijoueur, et il ne semble pas en être avec ce John Wick.

Dès lors, la seule crainte tangible que l’on peut éprouver réside plutôt du côté du portefeuille déjà bien chargé du développeur. Entre un Turok Origins, un Jurassic Parc Survival, un Avatar : le dernier maître de l’art, et d’autres titres, Saber Interactive est effectivement bien occupé. C’est à se demander s’il ne se comporte pas comme un simple « studio de commandes » produisant non pas par « plaisir » mais pour remplir de simples objectifs commerciaux ? Maintenant, « Untitled John Wick » n’a pas de date et pourrait très bien être un projet au long cours qui ne sortira pas avant un moment. Ce qui laisserait amplement le temps de le soigner.