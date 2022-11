John Wick – Une tuerie en préparation avec un jeu AAA ?

Keanu Reeves sera bientôt de retour dans la peau de John Wick au cinéma avec la sortie d’un quatrième film, mais il pourrait également revenir dans un jeu vidéo AAA.

Initialement connu comme une série de films d’action américain qui met en scène Keanu Reeves dans le rôle principal, comme étant un ancien tueur à gages contraint à reprendre du service pour retrouver celui qui l’a agressé, a volé sa voiture et a tué son chiot. L’univers s’étend également à la télévision avec la série The Continental, préquelle des films qui devrait arriver en France l’année prochaine sur Prime Video.

La licence avait déjà tenté une incursion dans le jeu vidéo avec John Wick Hex, un jeu vidéo de stratégie d’action au style cartoonesque, sorti en 2019 qui n’avait pas vraiment conquis le public.

Cette fois les ambitions seraient largement revues à la hausse. En effet Lionsgate a récemment présenté ses derniers résultats financiers lors d’un appel avec les investisseurs, et Jon Feltheimer, le PDG de Lionsgate, avait laissé sous-entendre que le studio envisagerait sérieusement de se lancer dans un jeu à gros budget.

Je ne veux pas m’avancer ici, mais nous pensons qu’il y a un gros jeu AAA à faire avec John Wick. Nous avons fait des propositions. Nous sommes certainement intéressés à l’idée de faire avancer cela, mais je ne veux rien dire de plus à ce sujet pour le moment.

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre pour savoir à qui les propositions ont été faites et si le jeu pointera un jour le bout de son nez. Avec un public toujours grandissant, nul doute qu’un jeu à gros budget sur cette licence pourrait avoir énormément de succès auprès des joueurs. D’ici là vous pouvez toujours revoir les trois films déjà sorti, attendre la série et espérer que les propositions soient concluantes et nous donne un jeu John Wick digne des films.